JCDECAUX renforce sa position dans l'exploitation de mobilier urbain au Brésil

Campinas (plus de 1,2 million d'habitants), troisième municipalité la plus peuplée de l'État de São Paulo, est considérée comme le centre de l'innovation du pays et offre un environnement propice à la recherche et à l'entrepreneuriat.



Oddo BHF souligne que cette annonce renforce la position du groupe au Brésil. L'analyste ajoute qu'il estime que le Brésil représente environ 3% du chiffre d'affaires du groupe français.



Le bureau d'études confirme sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 22 euros sur le titre.



Dans le détail, le contrat prévoit de remplacer les 21 unités existantes et d'installer 119 nouvelles horloges digitales l'an prochain.



Situées dans les quartiers les plus emblématiques et sur les principales avenues de Campinas, elles apporteront aux habitants et visiteurs une '' source d'information innovante. ''



Le design des horloges est signé par l'architecte brésilien Carlos Bratke. Outre l'affichage publicitaire, elles diffuseront l'heure, la température et des informations locales importantes.



La société précise que, conformément à son engagement de proposer des produits et services durables, les horloges sont constituées de matériaux 100 % recyclables. Aussi, leur cycle de vie s'étend jusqu'à la fin du contrat, évitant ainsi tout gaspillage.



Le groupe ajoute ces horloges digitales sont également équipées de la dernière technologie d'éclairage par LED, qui réduit la consommation d'énergie de 60 %.



" Les horloges offriront aux marques, aux annonceurs locaux et nationaux une visibilité inédite à fort impact. Forts de ce contrat qui permet également à JCDecaux de renforcer sa position de N°1 du mobilier urbain au Brésil, nous continuerons à développer les technologies les plus innovantes, toujours à la recherche de concepts créatifs et durables, pour le plus grand bénéfice des villes, des citoyens, des annonceurs et de leurs marques " a déclaré















L'expert français de la communication extérieure JCDecaux (-0,57% à 15,83 euros) étend sa présence au Brésil en remportant, à la suite d'un appel d'offres, le contrat de mobilier urbain de la '' Sillicon Valley '' brésilienne. Ce contrat, pour une durée de 20 ans, porte sur la conception, l'installation, la gestion, la maintenance et l'exploitation publicitaire de 140 horloges digitales. Celles-ci offriront des '' solutions créatives et personnalisées pour répondre à la demande publicitaire locale ''.