Jean-Charles Decaux Age : 50 Patrimoine public : 25 588 162 USD Principales sociétés : JCDecaux SA - Eurazeo SE Biographie : Jean-Charles Decaux is a French businessperson who has been at the helm of 14 different companies an » Lire la suite JCDECAUX renouvelle son contrat avec le métro de Pékin 0 29/06/2020 | 18:12

Aussi, il opérera jusqu'en 2040 la concession publicitaire de ces 9 lignes centrales, avec actuellement 8 500 lightbox et 160 écrans digitaux qui ont touché une audience quotidienne de 10,5 millions de passagers en 2019.



JCDecaux rappelle que la Chine est devenue le premier marché du groupe en 2017 avec une présence dans les principaux métros chinois parmi lesquels Pékin, Shanghai, Canton, Hong Kong, Chongqing, Nankin, Suzhou et Tianjin, totalisant une audience quotidienne de plus de 36 millions de passagers en 2019.



" Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat à long terme avec JCDecaux. Ensemble, nous ferons nos meilleurs efforts pour développer une publicité de grande qualité, grâce, tout particulièrement, à un haut niveau d'intégration de notre media et de l'internet, apportant ainsi créativité et innovation à toutes nos réalisations " a déclaré Zheng Guang Xie, président de Beijing Metro.



" Ce partenariat renforcé démontre la reconnaissance des capacités opérationnelles de JCDecaux et ouvre une nouvelle phase de notre collaboration pour l'exploitation publicitaire de l'un des métros les plus fréquentés au monde. Nous allons continuer d'optimiser les solutions offertes à nos clients, dont un solide plan de digitalisation à venir, afin d'enrichir l'expérience des voyageurs dans un pays qui saura, je n'en doute pas, se relever de la Covid-19 dans les mois à venir " a indiqué





Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal JCDecaux SA a annoncé que sa joint-venture avec Beijing Metro Operation Co.Ltd a renouvelé et étendu le contrat d'exploitation publicitaire des neuf lignes centrales du Métro de Pékin pour vingt ans. Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CLEAR MEDIA LIMITED 0.00% 7.12 10.39% JCDECAUX SA -0.18% 16.21 -40.90%