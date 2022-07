JCDecaux : alliance stratégique avec Displayce

JCDecaux a noué une alliance stratégique, incluant une prise de participation majoritaire, avec la société Displayce, DSP (Demand Side Platform) leader spécialisée dans l'achat et l'optimisation des campagnes digitales en communication extérieure (DOOH).Displayce, start up française créée en 2014 et exclusivement dédiée à l'achat et l'optimisation des campagnes DOOH, est la première plateforme programmatique française en matière de technologie, de savoir-faire et de nombre d'écrans digitaux référencés à travers le monde, soit plus de 600 000 dans plus de 50 pays.Displayce est aujourd'hui connectée aux principales SSP (Supply Side Platforms) DOOH du marché telles que VIOOH, BROADSIGN et VISTAR MEDIA et propose un achat média avec un ciblage avancé et des solutions de mesure d'efficacité grâce à sa DMP (Data Management Platform) conçue spécifiquement pour le DOOH.L'alliance avec JCDecaux a pour ambition d'accélérer fortement le développement de Displayce afin qu'elle devienne la plateforme d'achat de référence dans l'univers de la communication extérieure, tout en demeurant ouverte aux plus grandes SSP et en maintenant pour les annonceurs et leurs agences un accès complet et direct à l'ensemble des médias du DOOH.Cette alliance permettra également de soutenir l'expansion internationale de Displayce, par la mise en place d'un plan d'accélération commerciale lancé dès aujourd'hui. Au-delà des marchés français, belges, suisses et espagnols, l'objectif de Displayce est de se développer sur d'autres géographies en commençant par plusieurs pays d'Europe dès 2022.En s'associant à Displayce, JCDecaux renforcera significativement son approche commerciale afin d'offrir à ses clients nationaux mais également locaux une solution programmatique complète, de la DSP à la SSP, et un accès simple et efficace aux nouvelles méthodes d'achat et de planning intelligent.Dans le cadre de cette alliance, Displayce, dont le siège est à Bordeaux, garde son autonomie de fonctionnement, ses fondatrices restant actionnaires aux côtés de JCDecaux et conservant le management de la société.Avec cette transaction, JCDecaux renforce encore sa stratégie de transformation numérique comme du média OOH, déjà largement engagée via l'accélération de l'implantation d'actifs digitaux à travers la planète, le lancement en 2018 d'une stratégie data à l'échelle mondiale et la forte croissance de l'achat d'espaces en programmatique via la plateforme VIOOH. Jean-Charles Decaux , président du directoire et co-directeur général de JCDecaux, a déclaré : " Cette prise de participation s'inscrit dans la stratégie de transformation digitale de JCDecaux. Elle renforce l'écosystème technologique et programmatique du Groupe, au bénéfice des marques, des agences média et des partenaires, en recherche constante d'impact, d'efficacité et de conversion, grâce à un DOOH qualitatif et performant".