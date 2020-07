Jean-Charles Decaux Age : 50 Patrimoine public : 23 378 663 USD Principales sociétés : JCDecaux SA - Eurazeo SE Biographie : Jean-Charles Decaux is a French businessperson who has been the head of 14 different companies and h » Lire la suite JCDecaux : en perte nette sur le 1er semestre 0 30/07/2020 | 07:56 Envoyer par e-mail :

Le chiffre d'affaires ajusté a chuté de 41,6% à 1.075,4 millions d'euros (-40,8% en organique), avec un chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, en recul de 42,4%.



'Compte tenu du risque de nouvelles vagues de la Covid-19 et de la mise en place de nouveaux confinements localement, donner une perspective pour le troisième trimestre 2020 reste très difficile', prévient le président du directoire



JCDecaux présente un résultat net part du groupe de -254,9 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2020, comparé à 96 millions un an auparavant, et une marge opérationnelle ajustée à ‑5,7% du chiffre d'affaires, soit 22,3 points de moins que l'année dernière.Le chiffre d'affaires ajusté a chuté de 41,6% à 1.075,4 millions d'euros (-40,8% en organique), avec un chiffre d'affaires publicitaire organique ajusté, hors ventes, locations et contrats d'entretien de mobilier urbain et de supports publicitaires, en recul de 42,4%.'Compte tenu du risque de nouvelles vagues de la Covid-19 et de la mise en place de nouveaux confinements localement, donner une perspective pour le troisième trimestre 2020 reste très difficile', prévient le président du directoire Jean-Charles Decaux