JCDecaux : référencé dans le FTSE4Good pour ses pratiques ESG

JCDecaux SA annonce être référencé dans l'indice FTSE4Good du FTSE Russell avec une note de 4,6/5 récompensant ses performances environnementales, sociales et de gouvernance.La série d'indices FTSE4Good a été créée afin d'évaluer et d'identifier les sociétés qui ont les meilleures pratiques ESG (environnement, soutien des droits de l'homme et gouvernance d'entreprise).Présent dans les indices FTSE4Good depuis 2014, JCDecaux affiche cette année une performance globale renforcée de 4,6/5 (vs. 4,5 fin 2019), bien au-dessus de la moyenne du secteur Media qui s'élève à 2,8/5 (en baisse par rapport à l'année passée).'Ce renouvellement témoigne de la reconnaissance d'une Stratégie Développement Durable conçue pour être au coeur de notre modèle économique et de notre politique d'innovation, ainsi que des efforts soutenus et continus de l'ensemble de nos équipes en matière de responsabilité environnementale, sociale et sociétale', a réagi Jean-Charles Decaux , Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.