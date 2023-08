Actuel PDG du groupe Casino, Jean-Charles Naouri est un des hommes d'affaires les plus vifs de sa génération. Il détient, via sa holding Euris, 57,3% du groupe de distribution Casino.



Bachelier à 15 ans avec mention très bien, Jean-Charles Naouri intègre à 18 ans Normal Sup avant d'embrayer sur un doctorat en mathématiques et un Master d'économie à Harvard. Major de promo à l'ENA, il rejoint le Ministère des Finances avant de se retrouver directeur de cabinet de Pierre Bérégovoy de 1983 à 1986.



A son départ de la politique, il crée le fonds d'investissement Euris, avec la complicité de David de Rothschild et Marc Ladreit de Lacharrière, et prend des participations dans Bolloré, Imetal et Schneider. En 1991, il investit dans le groupe de distribution breton Rallye présidé alors par Antoine Guichard, dont il s'attache à redresser les filiales comme Go Sport.



En 1992, Casino fusionne avec Rallye. L'excellente implantation de Rallye et la taille de ses magasins permet de lancer les " Géant Casino ", des hypers qui vont permettre au groupe de rivaliser avec les plus grand groupes de distribution. Euris prend le contrôle de Casino en 1997.



En avril 2005, Jean-Charles Naouri reprend les rênes du Groupe Casino en qualité de PDG.



En France métropolitaine, le groupe exploite les enseignes Géant Casino, Casino Supermarché, Monoprix, Franprix, Leader Price, SPAR, Vival, Petit Casino, Éco Service, Cafétéria Casino, ...



Parti de rien, Jean-Charles Naouri s'est appuyé sur ses études pour se propulser parmi les plus grosses fortunes de France. Un parcours qui le pousse à créer en 2000 la fondation Euris qui attribue chaque année des bourses aux étudiants issus de milieux défavorisés.