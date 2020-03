Casino: Kretinsky achète de nouvelles actions et détient 5,17% des droits de vote

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fonds d'investissement Vesa Equity Investment, détenu par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et son partenaire slovaque Patrik Tkac, a franchi en hausse le 27 février le seuil de 5% des droits de vote du groupe de grande distribution Casino, selon un avis publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Suite à l'acquisition d'actions Casino sur le marché, Vesa a augmenté sa participation au capital du distributeur et détient désormais 6,88% des parts et 5,17% des droits de vote, précise l'avis. Selon les dernières déclarations fournies à l'AMF au mois de janvier, Vesa possédait 5,64% des actions et 4,24% des droits de vote de Casino.

Daniel Kretinsky est en train de se constituer une place de premier rang chez Casino aux côtés de Jean-Charles Naouri, son PDG et actionnaire de contrôle. Après être entré au capital du distributeur l'été dernier par l'intermédiaire de Vesa, Daniel Kretinsky s'est engagé à refinancer les opérations de dérivés de Rallye, la maison mère de Casino, dont le plan de sauvegarde a été approuvé par le tribunal de commerce de Paris la semaine dernière. Sa société EP Investment va apporter un crédit d'un montant total maximum de 233 millions d'euros, dont les intérêts seront entièrement capitalisés. Sa maturité sera de quatre années à compter de sa conclusion.

Cette ligne pourra être tirée par Rallye, sous réserve de conditions usuelles pour ce type de financement, a indiqué lundi la holding. En cas de tirage, EP Investment bénéficierait d'une fiducie sûreté portant uniquement sur environ 9,5 millions d'actions Casino, représentant environ 8,73% du capital du groupe.

Si cette fiducie venait à être exercée, Daniel Kretinsky gonflerait sa position au capital du groupe de supermarchés au-delà de 15%, au travers de Vesa et d'EP Investment. Daniel Kretinsky devrait prochainement accéder au conseil d'administration de Casino. Jean-Charles Naouri a rappelé en janvier sa volonté de soumettre, à la prochaine AG du distributeur, la nomination d'un représentant de Vesa au conseil d'administration.

A 12h10, l'action Casino progressait de 1,3%, à 35,47 euros.

