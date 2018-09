La valeur du jour à Paris - CASINO et CARREFOUR : un hypothétique rapprochement

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv CARREFOUR -0.09% 16.575 -8.04%

Le secteur français de la grande distribution est en ébullition. Dimanche soir, Casino a révélé avoir été approché par Carrefour. Le conseil d'administration du groupe stéphanois, qui n'a pas donné suite à cette tentative, a observé que celle-ci est faite alors que le marché du titre Casino a fait l'objet de manipulations spéculatives coordonnées à la baisse d'une ampleur inédite depuis plusieurs mois. Ces propos n'ont pas plu à Carrefour, qui a démenti avoir sollicité Casino. En Bourse, le marché s'interroge. Casino cède 0,14% à 35,99 euros tandis que Carrefour grimpe de 0,24% à 16,63 euros.Il se dit par ailleurs étonné que l'on ait soumis au conseil d'administration de Casino une proposition de rapprochement qui n'existe pas."Les difficultés auxquelles sont confrontés le groupe Casino et son actionnaire de contrôle ne peuvent justifier des communications intempestives, trompeuses, et dénuées de tout fondement", a ajouté Carrefour, qui "examine les voies de droit à sa disposition à même de faire cesser ces insinuations inacceptables".Une passe d'armes à laquelle vient s'ajouter les révélations publiées sur Reuters. Jean-Charles Naouri et Alexandre Bompard, les PGD des deux groupes se seraient rencontrés le 12 septembre dernier, pour échanger sur les opportunités qui pourraient s'offrir à Casino et Carrefour.Alors qui dit vrai ? Une chose est sur, l'affaire surgit alors que le secteur subit la concurrence croissante des chaînes low-cost et de la vente en ligne. Casino est plus particulièrement dans la tourmente.Le groupe a ainsi accusé une perte de 67 millions d'euros au premier semestre 2018. Le résultat opérationnel courant du distributeur a baissé de 2,4% à 439 millions.Selon Les Echos, son PDG Jean-Charles Naouri a évoqué, la fermeture ou la cessions de 20 des 110 hypermarchés Géant.Afin de rassurer les investisseurs inquiets de sa fragilité financière, Rallye, la maison mère du distributeur avait annoncé lundi dernier la signature d'une nouvelle ligne de crédit d'un montant de 500 millions d'euros.De son côté Carrefour a enregistré une perte semestrielle de 861 millions d'euros, conséquence notamment de son plan de transformation. Son résultat opérationnel courant, lui, a grimpé de 6% à 597 millions d'euros.L'affaire fait réagir. L'acquisition de Casino n'aurait pas de sens d'après Bernstein. Le broker souligne qu'il reste encore beaucoup à faire dans le plan de transformation engagé par Carrefour.Le bureau d'analyses ajoute que le plan se concentre sur les bonnes priorités, mais que pour le moment, rien n'indique que l'offre commerciale ait suffisamment évolué pour permettre une reprise durable.