Rallye et Casino font toujours la course en tête

Rallye, la maison-mère du distributeur, continue de flamber, bondissant de 40,80 % à 2,295 euros après s’être envolée de plus de 122% lundi. Casino (+2,93% à 6,85 euros) est de nouveau bien orienté. Cette performance boursière fait suite aux informations du quotidien Les Echos parues lundi selon lesquelles Auchan suivrait également de près le dossier." Toujours à la recherche de partenaires, les dirigeants d'Auchan ont profité de l'opération de restructuration de Casino qui s'annonce pour discuter avec ceux qui tournent au-dessus du groupe dirigé par Jean-Charles Naouri ", a fait savoir le journal. Une rencontre se serait tenue entre le groupe nordiste et le trio Zouari-Niel-Pigasse ainsi que le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.Avec ce dernier, Auchan serait prêt à discuter avec lui d'un projet industriel uniquement dans le cas où son opération aura réussi.Rallye a annoncé lundi soir qu'Alexis Ravalais est appelé à apporter son expérience dans le cadre de la procédure de conciliation ouverte au profit de Casino en qualité de conseiller du président-directeur général de Casino. Le conseil d'administration, sous la présidence de Jean-Charles Naouri , a par conséquent nommé à l'unanimité, sur recommandation du comité des nominations et des rémunérations, Franck Hattab en qualité de Directeur général de Rallye en remplacement d'Alexis Ravalais. Ces changements sont effectifs à compter du lundi 12 juin.La semaine dernière, Teract et le groupe Casino ont décidé, d'un commun accord, de ne pas poursuivre les discussions, a indiqué le distributeur.Les deux entités demeurent néanmoins ouverts à des discussions sur un potentiel partenariat opérationnel, qui pourrait porter sur les produits boulangerie, viennoiserie & pâtisserie et comprendrait également la conclusion d'un contrat de développement de filières fruits et légumes auprès de Teract.Par ailleurs, selon Franceinfo, le groupe Casino va céder 119 magasins à Intermarché, 57 changeront de pavillon dès la fin de l'année. Cette transaction intervient dans le cadre des cessions de magasins aux Mousquetaires (Intermarché, Bricorama…) annoncées fin mai.Ces sessions doivent concerner 4 000 salariés essentiellement en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Paca, Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté.Le groupe Casino emploie 56 000 salariés en France.