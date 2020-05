L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi se réorganise pour améliorer sa rentabilité

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a présenté mercredi une nouvelle stratégie basée sur le système "leader-follower", ou "chef de file-suiveur", destinée à améliorer la compétitivité et la rentabilité des trois constructeurs automobiles, fragilisés par la crise sanitaire du nouveau coronavirus.

Selon ce système "leader-follower", chaque technologie, zone géographique ou produit disposera d'un constructeur "leader" pour l'ensemble de l'Alliance.

"Les décisions prises auront une incidence dès 2022", a déclaré Jean-Dominique Senard, le président du conseil opérationnel de l'Alliance et de Renault, lors d'une conférence de presse.

Plus précisément, l'objectif est que, d'ici à 2025, près de 50% des modèles de l'Alliance soient développés et produits dans le cadre de cette nouvelle organisation. A cet horizon, le portefeuille de véhicules de l'Alliance aura été réduit de 20%, a ajouté Jean-Dominique Senard.

A la Bourse de Paris, l'action Renault accélère de 6,2%, à 20,35 euros.

Réduction des coûts en vue

"Le principe 'leader-follower' devrait permettre de réduire les coûts et les dépenses d'investissements par modèle jusqu'à 40% pour les véhicules conçus sous ce nouveau schéma", précise également l'Alliance dans un communiqué. "Ces avantages devraient venir s'ajouter aux synergies déjà réalisées aujourd'hui", selon ce communiqué.

Désormais, les partenaires de l'Alliance s'appuieront sur le modèle "leader-follower, afin de renforcer la stratégie de standardisation pour le développement des véhicules. Par segment de produits, ils détermineront un véhicule "mère", développé par l'entreprise "leader" avec le soutien des constructeurs "followers", et des véhicules "sœurs".

Ainsi, le renouvellement du segment des petits SUV en Europe après 2025 sera mené par Renault, alors que le rafraichissement de la gamme des SUV du segment supérieur sera assuré par Nissan.

Chacun son royaume

Chaque membre de l'Alliance aura également un rôle de "référent" dans les régions où il possède les meilleurs atouts et servira alors de référence à ses partenaires afin de renforcer leur propre compétitivité. "Les synergies augmenteront afin de maximiser le partage des coûts fixes, ainsi que l'exploitation des actifs de chaque entreprise", a résumé l'Alliance.

Selon cette stratégie, Nissan deviendra le référent de l'Alliance en Chine, en Amérique du Nord et au Japon. Renault le sera pour l'Europe, la Russie, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Nord. Mitsubishi sera le référent pour l'Océanie et l'Asie du Sud-Est.

En matière d'efficacité technologique, les constructeurs de l'Alliance "continueront à capitaliser sur les actifs existants afin de garantir que chaque entreprise membre poursuit le partage des investissements dans les plateformes, les groupes motopropulseurs et les technologies", ont précisé Renault, Nissan et Mitsubishi.

Toujours selon le modèle "leader-follower", Nissan sera par exemple le référent de l'Alliance pour le développement de la conduite autonome, tandis que Renault montrera à ses partenaires la voie à suivre en matière de technologie pour les véhicules connectés.

Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: ECH - VLV

(Julien Marion a contribué à cet article)

