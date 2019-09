L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22h00 GMT (24/09)

USA/TRUMP

LA CHAMBRE LANCE UNE ENQUÊTE POUR "IMPEACHMENT"

WASHINGTON - La Chambre américaine des représentants va ouvrir une enquête pour "impeachment" à l'encontre de Donald Trump, première étape d'une procédure de destitution contre le président des Etats-Unis qu'elle accuse d'avoir abusé de son pouvoir pour solliciter l'aide de l'Ukraine afin de salir le nom de son rival Joe Biden.

Après avoir hésité pendant des mois, les démocrates, majoritaires à la chambre basse du Congrès depuis janvier, se sont finalement résolus à engager un bras de fer avec la Maison blanche qui devrait peser sur la campagne en vue de l'élection présidentielle de 2020.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a annoncé le lancement de cette enquête pour "impeachment" (mise en accusation) à l'issue d'une réunion à huis clos avec les élus démocrates, estimant que le président Trump avait mis en danger la sécurité nationale des Etats-Unis et violé la Constitution.

"Le président doit rendre des comptes. Personne n'est au-dessus de la loi", a expliqué Nancy Pelosi.

Donald Trump a répliqué rapidement sur Twitter en dénonçant "une chasse aux sorcières pourrie".

Beaucoup d'élus démocrates préconisent depuis longtemps l'ouverture d'une procédure de destitution contre Trump en raison de l'ingérence russe dans son élection, ou de ses conflits d'intérêt, mais ces efforts avaient jusque-là été bloqués par l'aile modérée du Parti.

VOIR AUSSI

Sous pression, Trump promet de divulguer son entretien avec Zelenski

---

ONU

MACRON APPELLE À LA REPRISE DES NÉGOCIATIONS SUR L'IRAN

NATIONS UNIES - Quelques heures seulement après les nouvelles menaces brandies par Donald Trump contre l'Iran, Emmanuel Macron a appelé mardi, à la tribune de l'Onu, à la reprise des négociations entre les Etats-Unis, Téhéran, les signataires de l'accord sur le nucléaire de 2015 et les puissances régionales.

"Aujourd'hui, le risque est celui de l'embrasement sur la base d'une erreur de calcul ou d'une réponse non proportionnée", a déclaré le chef de l'Etat français lors de son discours devant ses pairs à l'Assemblée générale de l'Onu. "Plus que jamais, le temps est à la reprise des négociations entre les Etats-unis, l'Iran, les signataires du JCPOA (nom de l'accord de 2015-NDLR)et les puissances de la région concernées au premier titre par la sécurité et la stabilité de celle-ci."

"Quels doivent être les termes et les objectifs de ces négociations? D'abord la pleine certitude que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, ensuite une sortie de crise au Yémen, troisièmement un plan de sécurité régionale intégrant les autres crises de la région et la sécurité des flux maritimes, enfin une levée des sanctions économiques", a-t-il précisé.

"Je n'ai aucune naïveté et je ne crois pas non plus aux miracles, je crois au courage de bâtir la paix et je sais que les Etats-Unis, que l'Iran, que tous les signataires du JCPOA (Russie, Chine, France, Grande-Bretagne et Allemagne) ont ce courage", a-t-il ajouté.

La question des tensions irano-américaines et celle de l'avenir du JCPOA - un accord conclu en 2015 après d'intenses tractations et dont Donald Trump s'est retiré en 2018, le qualifiant de "désastreux" - ont largement éclipsé les autres ordres du jour de l'Assemblée générale de l'Onu dix jours seulement après les attaques qui ont visé des installations pétrolières en Arabie saoudite.

VOIR AUSSI

ENCADRE-Principales déclarations de Macron à la tribune de l'Onu

DONALD TRUMP a dénoncé pour sa part mardi "la soif de sang" de l'Iran et appelé les Etats du monde entier à resserrer l'étau économique autour de la République islamique, tout en laissant affleurer l'espoir d'un partenariat de "paix" et de "respect" à l'avenir.

Pour son troisième discours devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président américain a adopté un ton moins martial que lors de ses précédentes allocutions, assurant que l'Amérique n'entendait pas "mener des guerres sans fin".

Il a toutefois renoué avec une rhétorique virulente à l'évocation du dossier nucléaire iranien et du conflit commercial avec la Chine, de nouveau critiquée pour des pratiques "iniques".

---

BREXIT

JOHNSON ÉVOQUE DES ÉLECTIONS APRÈS UN NOUVEAU CAMOUFLET

LONDRES/NATIONS UNIES - Le Premier ministre britannique Boris Johnson a réaffirmé mardi sa volonté de voir le Royaume-Uni quitter l'Union européenne le 31 octobre prochain coûte que coûte, quelques heures après que la Cour suprême a jugé illégale la suspension des travaux parlementaires qu'il avait obtenue mi-septembre, suscitant de nombreux appels à la démission dans les rangs de l'opposition.

Le revers infligé à l'ex-maire de Londres par la décision unanime des 11 juges de la Cour le fragilise encore davantage et donne du champ aux parlementaires britanniques pour tenter d'empêcher une sortie du Royaume-Uni de l'UE.

S'exprimant en marge de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies, à New York, Boris Johnson a déploré cette décision mais assuré qu'il la respecterait. Il a fait comprendre que cela ne modifierait en rien ses intentions de voir le Brexit intervenir à la fin du mois prochain, "quoi qu'il arrive".

La Cour suprême a jugé que "la décision de conseiller à Sa Majesté de suspendre le Parlement était illégale, car elle empêchait le Parlement de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles sans justification raisonnable", a expliqué Brenda Hale, sa présidente.

La proposition du Premier ministre à la reine Elizabeth était "illégale, nulle et non avenue", a-t-elle ajouté, avec pour conséquence l'annulation de la suspension des travaux parlementaires.

Le président de la Chambre des communes, John Bercow, a annoncé que les débats reprendraient mercredi à 11h30 (10h30 GMT).

VOIR AUSSI

Jeremy Corbyn réclame la démission immédiate de Johnson

---

AUTOMOBILE

LE SUJET RENAULT-FCA N'EST PLUS D'ACTUALITÉ, SENARD LE REGRETTE

Jean-Dominique Senard, président de Renault, rêverait de voir le projet de fusion avec Fiat Chrysler revenir sur la table tant la création de champions européens est vitale pour faire face à la concurrence chinoise, mais le sujet n'est plus d'actualité, a-t-il dit mardi devant les sénateurs.

"Aujourd'hui le sujet n'est pas sur la table", a-t-il déclaré lors d'une audition devant la commission des Affaires économiques du Sénat. "Si un jour il devait revenir dans des conditions qui seraient acceptables pour tous, je serais ravi. Mais ce n'est pas l'ordre du jour."

Le projet de fusion à 30 milliards d'euros a capoté en juin, le constructeur italo-américain ayant retiré son offre après une demande de délai de l'Etat français, principal actionnaire de Renault.

"Le sujet Fiat est derrière nous et n'est plus d'actualité", a également dit Jean-Dominique Senard, en écho à des propos tenus par le directeur général Thierry Bolloré début septembre au Salon de l'automobile de Francfort.

---

FRANCE

BAISSE D'IMPÔTS DE €1 MD EN 2020 POUR LES ENTREPRISES - LES ECHOS

PARIS - Le gouvernement prévoit de réduire de 1 milliard d'euros la pression fiscale sur les entreprises dans son projet de loi de finances pour 2020, rapporte Les Echos.

Les entreprises "vont notamment profiter de la réduction de l'impôt sur les sociétés, qui continuera en 2021 avec un taux ramené à 27,5 % pour les grands groupes à cette échéance", écrit le quotidien économique, sans citer de sources.

"Alors que les ménages devraient bénéficier d’une baisse d’impôts supérieure à 9 milliards d’euros l’an prochain, Bercy veut montrer que les entreprises ne sont pas les oubliées du projet de loi de finances pour 2020", commente Les Echos.

---

THOMAS COOK FRANCE DEMANDE LA PROTECTION DU TRIBUNAL DE COMMERCE

PARIS - Thomas Cook France, filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook, annonce mardi dans un communiqué solliciter la protection du tribunal de commerce de Nanterre en vue d'un redressement.

"Une information et consultation du Comité Central d’Entreprise (CCE) de l’entreprise aura lieu ce jeudi sur le projet de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de redressement", précise le texte. "L'objectif est d'assurer la continuité de l’activité de l’entité française et d’avancer rapidement sur une solution de reprise sous la protection du tribunal de commerce de Nanterre."

Selon Thomas Cook France, "plusieurs repreneurs potentiels sérieux du secteur tourisme ont déjà fait part de leur fort intérêt" pour la société, qui compte 780 collaborateurs, 172 agences de voyages en propre et réalise un chiffre d’affaires de 425 millions d'euros.

---

PERQUISITION AU DOMICILE PARISIEN DE JEFFREY EPSTEIN

PARIS - Le domicile parisien de Jeffrey Epstein a fait l'objet d'une perquisition, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Paris, qui supervise l'enquête française sur les agissements du milliardaire américain soupçonné de viols sur des mineurs.

Cette perquisition a eu lieu lundi, précise-t-on de même source, confirmant une information de franceinfo.

Le parquet a ouvert son enquête préliminaire le 23 août, parallèlement aux procédures aux Etats-Unis, pour "viols sur mineurs de plus de 15 ans" et "viols sur mineurs de 15 ans", entre autres, afin de faire la lumière sur les pratiques de l'homme d'affaires américain, qui s'est suicidé le mois dernier.

Les enquêteurs, accompagnés d'un magistrat du parquet, ont également mené le 17 septembre une perquisition dans les locaux de l'agence de mannequins Karin Models, dans le huitième arrondissement de Paris, précise-t-on.