Nissan renforce sa gouvernance et propose de nommer Thierry Bolloré administrateur

(Actualisation: précisions sur les nouveaux administrateurs proposés par Nissan, contexte, commentaires d'analystes)

TOKYO/PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le constructeur automobile japonais Nissan a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait adopté un renforcement de sa gouvernance qui l'amènera à renouveler en profondeur la composition de son conseil, avec l'entrée notamment du directeur général de Renault, Thierry Bolloré.

Ces changements de gouvernance devront être approuvés par les actionnaires de Nissan lors de l'assemblée générale du groupe fin juin.

Le constructeur japonais entend se doter d'un conseil d'administration composé de 11 membres, dont sept extérieurs à l'entreprise. Son président sera choisi parmi les administrateurs extérieurs à la société, a précisé Nissan.

Nissan propose l'entrée du directeur général de Renault, Thierry Bolloré, au sein de son conseil d'administration. Le dirigeant français épaulera Jean-Dominique Senard, le président de Renault, qui avait été nommé au conseil de Nissan début avril et qui est de nouveau proposé comme administrateur.

Arrivée d'administrateurs indépendants

Nissan propose également comme administrateurs Andrew House, un ancien dirigeant de la branche jeux vidéo de Sony, Jenifer Rogers, une avocate américaine qui siège aux conseil d'administration de Mitsui & Co et Kawasaki Heavy Industries, et Bernard Delmas, qui a occupé plusieurs fonctions chez Michelin - l'ancien groupe de Jean-Dominique Senard - en Asie et préside actuellement Nihon Michelin Tire Co, filiale japonaise du groupe français.

Les administrateurs indépendants pourraient être appelés à se prononcer sur les divergences de vues entre Renault, le premier actionnaire du groupe qui a tenté de relancer les négociations en vue d'une fusion au cours des dernières semaines, et la direction de Nissan, qui est fermement opposée à cette idée.

Une fois que les actionnaires de Nissan auront approuvé cette nouvelle gouvernance, Hiroto Saikawa sera renouvelé dans ses fonctions de directeur général.

Parmi les administrateurs actuels qui quitteront leur poste figurent Bernard Rey et Jean-Baptiste Duzan, deux anciens cadres de Renault.

Trois nouveaux comités des nominations, des rémunérations et d'audit

Nissan a également indiqué qu'il se doterait de trois comités statutaires, sur les nominations, les rémunérations et l'audit.

"Tout constitue une amélioration par rapport au conseil actuel ", a déclaré Zuhair Khan, un analyste de Jefferies spécialisé dans la gouvernance d'entreprise. "Mais la grande question est : est-ce suffisant ? Est-ce que cela permettra de défendre les intérêts des actionnaires minoritaires plutôt que ceux de Nissan et de Renault ?", a-t-il ajouté.

Zuhair Khan se demande si Bernard Delmas, qui a travaillé pour Jean-Dominique Senard chez Michelin, peut être considéré comme véritablement indépendant. Keiko Ihara, une administratrice membre du comité de sélection, a affirmé que Bernard Delmas satisfaisait à la définition d'un administrateur externe au Japon.

Cette refonte de la gouvernance survient alors que Nissan a annoncé mardi s'attendre à une nouvelle baisse de ses résultats lors de l'exercice 2019-2020, ce qui a pesé sur le titre à la Bourse de Tokyo.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones, et Sean McLain, The Wall Street Journal; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV

