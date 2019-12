PRESSE: La fusion entre Renault et Nissan n'est pas "la finalité" de l'Alliance - Senard

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le président du conseil d'administration de Renault, Jean-Dominique Senard, a déclaré qu'une fusion entre le constructeur automobile français et son allié japonais Nissan n'était pas "la finalité" de l'alliance constituée des deux groupes et de Mitsubishi, a rapporté le Financial Times mardi.

"Une fusion n'est probablement pas la bonne façon de penser" au futur de l'Alliance, a également affirmé le dirigeant au quotidien britannique, soulignant néanmoins qu'une "convergence" entre les deux constructeurs était "absolument nécessaire".

Jean-Dominique Senard a reconnu que des discussions en vue d'une fusion entre Renault et Nissan avaient eu lieu en février mais que cette piste avait été abandonnée car elle "était perçue au Japon comme une menace réelle pour l'indépendance" de Nissan.

-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: DID

Site Internet: https://www.ft.com/content/754a924e-15bd-11ea-8d73-6303645ac406

Agefi-Dow Jones The financial newswire