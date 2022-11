Pas de blocage dans les discussions Renault-Nissan, assure Senard

TOKYO(Reuters) - Rien ne bloque les discussions entre Renault et Nissan sur l'avenir de l'alliance entre les deux constructeurs, qui tiendront des "pourparlers important" mardi et mercredi, a dit le président du groupe au losange.

S'exprimant lors d'une conférence économique au Japon, où les conseil d'administration de Renault, Nissan et du troisième membre de l'alliance Mitsubishi se sont réunis physiquement mardi pour la première fois, Jean-Dominique Senard a également vanté les mérites du partenariat vieux de vingt temps, objet aujourd'hui d'un projet de refonte.

Renault et Nissan auraient pu utiliser le rendez-vous japonais de cette semaine pour conclure un accord, mais les discussions ont traîné en longueur en raison des inquiétudes de Nissan sur la protection de ses technologies dans la future entité électrique de Renault, Ampère, et dans le nouveau partenariat entre le groupe français et le chinois Geely dans les motorisations thermiques et hybrides, ont dit des source à Reuters.

"Rien ne bloque" les discussions, a dit le président de Renault à des journalistes en marge de la conférence économique à Tokyo, refusant de dire quand les membres de l'alliance trouveraient un accord. "Vous serez informés en temps voulu", a-t-il ajouté.

"En tant que président de cette alliance, je n'ai jamais connu une aussi chaude atmosphère en son sein, et c'est de bon augure pour l'avenir", a poursuivi Jean-Dominique Senard.

Renault a dévoilé la semaine dernière un plan stratégique de grande envergure passant par la création de cinq entités afin de conforter ses marges et financer son retour dans la course à l'électrification. Il espère que Nissan investira dans la partie électrique, appelée à être introduite en Bourse l'an prochain.

Les deux groupes sont aussi en train de renégocier leurs liens capitalistiques hérités du passé. Renault détient actuellement 43% environ de Nissan, tandis que le groupe japonais ne possède que 15%, sans droit de vote, de son partenaire français.

(Satoshi Sugiyama, avec Gilles Guillaume à Paris ; édité par Kate Entringer)

