RENAULT : le directeur général sur la sellette ?

Les jours de Thierry Bolloré en tant que directeur général de Renault sont-ils comptés ? Selon le Figaro, Jean-Dominique Senard , le président du groupe au losange, devrait proposer prochainement au conseil d'administration de lancer la recherche d'un nouveau directeur général. Contacté par AOF, Renault n’a pas souhaite faire de commentaire. De son côté, Bruno le Maire a déclaré devant la presse, en marge d’une réunion au Luxembourg, que l’état actionnaire n'avait pas à interférer dans ce choix.Dans le même temps, le ministre de l'Economie a ajouté avoir toute confiance en Jean-Dominique Senard et dans le conseil d'administration de Renault pour choisir la meilleure gouvernance possible.En Bourse, le titre Renault n'a pas réagi outre mesure à cette information et progresse de 0,54% à 50,67 euros.Dernier rescapé de l'ère Carlos Ghosn, Thierry Bolloré a échoué à retisser des liens de confiance durable avec Nissan et a présenté en juillet dernier des résultats dégradés pour Renault. En outre, ce qui n'arrange rien, la presse évoque des relations tendues avec Jean-Dominique Senard Cette pression grandissante autour de Thierry Bolloré se manifeste au lendemain du renouvellement de l'état-major de Nissan.Le constructeur automobile japonais s'est finalement choisi un nouveau directeur général en la personne de Makoto Uchida. Il était jusque-là patron des activités de Nissan en Chine. Agé de 53 ans, il jouit d'une réputation Renault-compatible. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain.Ces changements à la tête du constructeur japonais, associés à un éventuel départ de Thierry Bolloré, pourraient représenter le déclic nécessaire à faire évoluer de manière harmonieuse les relations avec Nissan. Et donc conduire possiblement à une reprise des négociations de mariage avec Fiat Chrysler.