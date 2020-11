Renault: Le technocentre restera une "forteresse" française, dit Senard

PARIS (Reuters) - Renault entend conserver à son centre géant de R&D situé à l'Ouest de Paris le statut de "forteresse" technologique française, a déclaré vendredi son président, malgré le plan de réduction de coûts drastique engagé actuellement dans l'ingénierie du groupe au losange.

"Nous allons confirmer le rôle du technocentre (...) comme étant un peu une forteresse de la technologie de Renault dans l'avenir et nous allons tout faire pour concentrer ces moyens, les rendre plus puissants et (permettre) que cette forteresse puisse rayonner dans l'avenir", a dit Jean-Dominique Senard lors d'une conférence sur l'industrie.

Dans le cadre de son plan d'économies de plus de deux milliards d'euros sur trois ans destiné à redresser des comptes tombés dans le rouge, Renault prévoit de supprimer en tout 15.000 emplois dans le monde, dont 4.600 en France - 2.500 dans le tertiaire et 2.100 dans la production.

A l'issue de plusieurs semaines de discussions, les trois principaux syndicats de Renault (CFE CGC, CFDT et FO) ont signé jeudi avec la direction un accord sur le plan de suppression de 2.500 postes dans l'ingénierie et les fonctions support, dont 1.900 par le biais de départs volontaires.

Le solde viendra des dispenses d'activité proposées en 2021 aux salariés proches de la retraite et des autres départs naturels.

(Benjamin Mallet, avec Gilles Guillaume, édité par Blandine Hénault)