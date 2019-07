Renault confiant dans le soutien de Nissan à l'alliance, dit Senard

Le mois dernier, les actionnaires de Nissan ont approuvé la nomination d'un nouveau conseil chez le constructeur japonais, qui inclut davantage de profils internationaux.

"Il y a un changement", a déclaré Jean-Dominique Senard lors d'un point de presse au siège de Renault.

"Nous avons un nouveau conseil qui est conscient de son devoir de fiduciaire. Laissons ce conseil fonctionner", a-t-il souligné.

S'exprimant devant l'Association de la presse anglo-américaine à Paris, Jean-Dominique Senard s'est dit confiant que les dirigeants de Nissan considéreraient la coopération dans l'alliance comme essentielle face aux défis auxquels le secteur automobile est confronté.

"La nécessité aide parfois", a-t-il observé.

L'alliance entre les deux groupes a été sérieusement ébranlée par le scandale lié au départ de l'ancien PDG Carlos Ghosn.

Renault détient 43,4% du capital de Nissan, qui a 15% du groupe Renault sans aucun droit de vote.

Tout en insistant sur le fait que l’accent était mis désormais sur les activités de l'alliance, Jean-Dominique Senard s'est abstenu d'exclure aussi bien une fusion totale de Renault et Nissan qu'une reprise des négociations de rapprochement entre Renault et Fiat Chrysler.

"Je ne fais pression pour rien", a-t-il dit, ajoutant: "Si le conseil est conscient de son rôle, il devra envisager toutes les options."

Confronté aux risques commerciaux et aux nécessaires investissements pour développer les véhicules électriques et la conduite autonome, "tout ce qui peut générer des synergies et des flux de trésorerie est bon", a-t-il aussi déclaré.

Jean-Dominique Senard a également déclaré qu'il n'y avait pas de négociations entre Renault et Fiat Chrysler actuellement, tout en disant qu'il continuerait à soutenir le projet s'il était relancé. "Tout le monde a le droit de rêver."

(Laurence Frost, Jean-Michel Bélot et Dominique Rodriguez pour le service français)