JCDECAUX a émis 2 tranches obligataires pour un montant total de 1 milliard d'euros

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux SA a annoncé avoir placé, hier, 1 milliard d'euros d'obligations en deux tranches. La première tranche, de maturité 4,5 ans, a été fixée à 235 points de base au-dessus du taux de swap, ce qui porte le coupon 2%. La seconde tranche est de maturité 8 ans et de coupon 2,625% (275 points de base au-dessus du taux de swap). Le spécialiste de la communication extérieure ajoute que la sursouscription de cette opération est de 3 fois.La société précise que le produit de cette émission sera dédié au remboursement de dettes existantes, en particulier l'emprunt obligataire de 300 millions d'euros à échéance octobre 2020 et aux besoins généraux du groupe. Cette émission permettra également d'allonger la durée moyenne de la dette de l'entreprise.BNP Paribas, Crédit Agricole et HSBC sont Coordinateurs Globaux de cette opération, avec MUFG, Natixis et Société Générale en tant que teneurs de livres (Bookrunners Actifs)." Dans le prolongement de notre décision de retirer la proposition de dividende 2019, nous continuons d'améliorer notre liquidité et notre flexibilité financière afin de sortir renforcés de cette crise comme ce fut le cas en 2010 " a déclaré Jean-François Decaux , son président du directoire et co-directeur général.