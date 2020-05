JCDecaux : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

JCDecaux a réalisé mardi soir son point d’activité du premier trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste de la publicité urbaine a publié un chiffre d’affaires ajusté en baisse de 13,9 % à 723,6 millions d’euros, comparé à 840 millions d’euros au premier trimestre 2019." Après un bon démarrage dans la plupart des marchés affichant une croissance positive, à l'exception de la Chine, en janvier et février, notre activité a commencé à être affectée de manière significative par les confinements totaux et partiels dus au Covid-19 en mars, nous obligeant à retirer nos prévisions de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre ", a commenté Jean-François Decaux , président du directoire et co-directeur général de JCDecaux." Nous prévoyons désormais que l'impact négatif du Covid-19 sur nos activités augmentera considérablement à court terme, mais il n'est pas possible de quantifier l'amplitude ou la durée de son impact ", a ajouté le dirigeant.Par conséquent, le groupe n'est pas en mesure de fournir des indications pour le deuxième trimestre ainsi que pour les troisième et quatrième trimestres.