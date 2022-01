JCDecaux : classé 'Or' par EcoVadis pour ses performances RSE

JCDecaux annonce avoir être classé ' Or ' par EcoVadis pour ses performances RSE et achats responsables, avec un score global de 71/100.Cette évaluation détaillée permet de mesurer le degré de maturité des politiques ainsi que des actions menées sur la base de 21 enjeux regroupés en 4 thèmes : l'Environnement, le Social & Droits de l'Homme, l'Éthique et les Achats Responsables.Le classement ' Or ' obtenu cette année place JCDecaux dans le top 3% des entreprises les plus performantes évaluées par EcoVadis.'Notre engagement de long terme et les actions concrètes mises enoeuvre confirment notre sens des responsabilités face aux défis environnementaux et humains', explique Jean-François Decaux , Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.'Le Groupe s'engage à poursuivre ses actions en matière de développementdurable avec le déploiement, dès 2022, de sa nouvelle feuille de route stratégique à horizon 2030 ', ajoute-t-il.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.