JCDecaux : remporte un contrat au Danemark

JCDecaux S.A. numéro un mondial de la communication extérieure, a annoncé la signature, par sa filiale danoise AFAJCDecaux, d'un contrat exclusif de 15 ans portant sur le mobilier urbain d'Aalborg, troisième ville du Danemark. Ce contrat, qui débutera le 1er août 2024, comprend des faces publicitaires analogiques et numériques avec la possibilité d'afficher des contenus animés en zone piétonne.Cette nouvelle gamme de mobiliers éco-responsables, conçus à partir de matériaux recyclables, comprend des abribus équipés de détecteurs de présence permettant d'augmenter l'intensité lumineuse lorsque des usagers sont à proximité, un nouvel abri Plusbus dessiné par l'architecte danois de renom Knud Holscher pour le nouveau système de transport public BRT ainsi que des sanitaires publics à entretien automatique.L'entretien de ce mobilier urbain sera effectué exclusivement avec des scooters électriques et des véhicules hybrides.' Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat avec Aalborg qui a débuté en 1992. Avec 90% des critères d'attribution fondés sur la qualité du design, la maintenance et la fonctionnalité, Aalborg est une très belle illustration de la contribution positive du mobilier urbain à la neutralité carbone ', souligne Jean-François Decaux , Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.