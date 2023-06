JCDecaux remporte un important contrat publicitaire en Norvège

JCDecaux annonce que sa filiale norvégienne, JCDecaux Norge AS, a signé un contrat exclusif de 6 ans (plus une option d’extension de 2 ans) avec Sporveien Media AS, l'entreprise en charge de la concession publicitaire du réseau de transports en commun de la région d'Oslo, la capitale du pays, qui compte plus de 1,3 million d'habitants. Le spécialiste de la communication extérieure précise que ce contrat porte sur l’exploitation publicitaire de « l’ensemble des bus, trams et du métro » d'Oslo – concernant à la fois les rames et les gares.Le métro d'Oslo représente le contrat OOH (hors domicile) le plus digitalisé du marché norvégien, avec un total de 345 mobiliers digitaux et plus de 100 millions de passagers chaque année.Selon JCDecaux, ce contrat représente plus de 20% de part de marché de l'OOH norvégien et positionnera JCDecaux en tant que leader de l'OOH et du DOOH (hors domicile numérique) sur le marché norvégien.Cet appel d'offres a été évalué selon des critères financiers et extra-financiers – y compris des critères de développement durable, sur lesquels JCDecaux s'est classé premier." C'est une concession que JCDecaux a exploitée jusqu'en 2012, et qui nous a permis de lancer la transformation digitale du marché norvégien de la communication extérieure " déclare Jean-François Decaux , Président du Directoire et co-Directeur Général de JCDecaux. " Nous avons pour objectif de développer davantage le contrat avec de nouveaux concepts digitaux et une offre média bien positionnée pour les annonceurs locaux, nationaux et internationaux ".