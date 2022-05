JCDecaux vise une croissance de 15% au second trimestre, ralenti par la Chine

Le chiffre d’affaires ajusté de JCDecaux pour le premier trimestre 2022 est ressorti en hausse de 50,3% à 683 millions d’euros, comparé à 454,3 millions d’euros au premier trimestre 2021. En excluant l’impact positif lié à la variation des taux de change (aucun impact des variations de périmètre au premier trimestre 2022), le chiffre d’affaires ajusté est en hausse de 45,7%. Le Mobilier Urbain, le premier poste du spécialiste de la communication extérieure, a progressé de 55,3% (+52,6% en organique) à 347,5 millions d'euros.Dans la division Transport, le chiffre d'affaires ajusté est en hausse de 54,9% à 234,9 millions d'euros (+46,1% en organique), reflétant un rebond important du trafic aérien de passagers et des usagers des transports en commun. Toutes les zones géographiques ont été en forte croissance mis à part la Chine qui a connu un taux de croissance plus faible, à un chiffre, du fait des restrictions à la mobilité incluant des confinements partiels ou totaux dans plusieurs provinces.Enfin, l'Affiche a bondi de 27,5% à 100,6 millions d'euros (+25,6% en organique)."En ce qui concerne le deuxième trimestre 2022, nous continuons à enregistrer une dynamique commerciale solide, mais compte tenu de la multiplication des restrictions locales à la mobilité en Chine depuis le début du trimestre incluant des confinements plus étendus dans plusieurs provinces, nous prévoyons une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure à +15%", a déclaré Jean-François Decaux , Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux.