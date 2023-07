Jean-Jacques Guiony est un homme d'affaires qui a été à la tête de 14 entreprises différentes. Actuellement, il occupe le poste de président de Creare Pte Ltd, président de L Real Estate Advisors France SAS, directeur financier de LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton SE, président de Delphine SAS, président d'Ufipar SAS, président de Sofidiv SAS, président-directeur général des Grands Magasins de la Samaritaine Maison Ernest Cognacq SA, président-directeur général de LVMH Finance, président de LVMH Hotel Management SAS, président du conseil de surveillance et directeur général de Flavius Investissements SA, président et administrateur de LVMH, Inc. (États-Unis) et gérant de The Marc Jacobs International Co. LLC (qui sont toutes des filiales de LVMH Mot Hennessy Louis Vuitton SE), président de LVMH Iberia SL et associé gérant de la Compagnie Financière Lazard Frres SAS. Jean-Jacques Guiony est également gérant de The Marc Jacobs International Co. LLC et membre du conseil d'administration de 23 autres sociétés. Dans le passé, M. Guiony a occupé le poste de Président de Marc Jacobs Holdings LLC, Président de LVMH Services Ltd, Président et Directeur Général de LBD Holding SA, Directeur de De Beers Jewellers Ltd et Associé Gérant de Lazard Frres et Co. Jean-Jacques Guiony a obtenu un diplôme de premier cycle à l'école des Hautes études commerciales de Paris.

Principales sociétés LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE Director of Finance/CFO LVMH Finance Chief Executive Officer