LVMH ne voit pas de ralentissement après une croissance organique de 19% au T3

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le numéro un mondial du luxe LVMH s'est montré confiant mardi dans la poursuite d'une croissance à deux chiffres de ses ventes malgré le net ralentissement de l'économie mondiale et les tensions inflationnistes.

"Malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le groupe est confiant dans la poursuite de la croissance actuelle et maintiendra une politique de maîtrise des coûts et de sélectivité des investissements", a souligné LVMH dans un communiqué.

Au cours du trimestre clos fin septembre, le chiffre d'affaires du groupe aux 75 marques de luxe a atteint 19,75 milliards d'euros, en hausse de 27% en données publiées et de 19% à taux de change et périmètre constants.

Selon le consensus établi par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 18,9 milliards d'euros pour la période.

"L'activité au troisième trimestre est très similaire à ce que nous avons connu au premier semestre", a commenté le directeur financier de LVMH, Jean-Jacques Guiony, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

"L'Europe, les Etats-Unis et le Japon, en forte hausse depuis le début de l'année, profitent d'une demande solide de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux. L'Asie (y compris la Chine) connaît une progression moindre sur les neuf premiers mois de 2022 même si le dernier trimestre s'améliore grâce à l'allègement partiel des restrictions sanitaires", a précisé le groupe dans un communiqué.

Stabilité en Chine où un rebond est attendu

La croissance organique en Asie, hors Japon, s'est établie à 6% au troisième trimestre sur un an, après un repli de 8% au deuxième trimestre. En Chine, Louis Vuitton a connu une stabilité de ses ventes par rapport à la même période de 2021, a précisé Jean-Jacques Guiony qui a dit s'attendre à un rebond de ce marché dès que toutes les restrictions sanitaires seront levées.

Le directeur financier a par ailleurs relativisé l'impact de l'inflation et du ralentissement économique sur les performances du groupe. "Le luxe n'est pas un secteur insensible à la situation économique mais nos clients réagissent davantage aux chocs qu'aux variations du produit intérieur brut", a-t-il souligné. Pour l'heure, LVMH ne voit pas de baisse de la demande pour les produits les plus chers et parvient à répercuter la hausse des coûts dans ses prix, a-t-il souligné.

Illustration de cette situation favorable, les ventes de la division mode et maroquinerie, qui abrite notamment Louis Vuitton et Christian Dior, ont bondi de 24% sur les neuf premiers mois de l'année, à taux de change constants. La division génère à elle seule près des trois quarts des bénéfices du groupe.

Le chiffre d'affaires de LVMH s'est établi à 56,5 milliards d'euros au cours des neuf premiers mois, en hausse de 20% en données comparables.

