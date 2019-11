Jean-Louis Chaussade Age : 67 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Suez SA - Kaufman & Broad S.A. Biographie : Jean-Louis Chaussade is a French businessperson who has been at the head of 10 different companies. » Lire la suite Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 29 novembre 2019 0 29/11/2019 | 09:07 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires ALSTOM

Alstom a signé un contrat d'un montant total de 194 millions d'euros avec l'opérateur italien Ferrovienord pour la fourniture d'un premier lot de 31 trains régionaux destinés à la Région Lombardie. Ce premier contrat relève d'un accord-cadre qu'Alstom a également signé aujourd'hui avec FNM2 S.p.A. Les trains seront livrés progressivement à compter de 2022. L'accord prévoit la possibilité, dans 8 ans, d'acheter 30 trains supplémentaires (61 au maximum) et inclut des options pour un service de maintenance préventive et corrective.



EOS IMAGING

EOS imaging a obtenu l'homologation 510(k) de la FDA permettant la commercialisation aux Etats-Unis de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine. EOS imaging dévoilera son nouveau système lors du prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) qui débutera le 1er décembre à Chicago.



LAURENT PERRIER

Laurent-Perrier a dévoilé des résultats semestriels en progression malgré un environnement plus difficile. La Maison champenoise continue de bénéficier d'un effet prix/mix toujours très positif (ce sont les bouteilles les plus rentables, comme le rosé, qui se vendent le plus) et au soutien de ses marques. Au premier semestre clos le 30 septembre, le résultat net du groupe familial a progressé de 4,8% à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 6% à 19,8 millions. Hors effet de change, la hausse atteint 4,1%. La marge est ressortie à 20%, en augmentation de 1,2 point.



MERSEN

Mersen a annoncé jeudi soir l'acquisition de GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie. Basé à Maulburg dans la région de Bade-Wurtemberg (Allemagne), GAB Neumann est une société familiale fondée en 1965 qui emploie 45 salariés. Cette activité sera intégrée dans le pôle Advanced Materials de Mersen et contribuera pour environ 10 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel du groupe.



MILIBOO

Miliboo a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son deuxième trimestre 2019-2020 (clos fin octobre). Ainsi, la marque digitale d’ameublement a publié un chiffre d’affaires de 7,55 millions d’euros sur la période, en croissance de 39,1 % sur un an. "Cette performance confirme la nouvelle dynamique du groupe enclenchée cette année suite à l’ouverture du flagship de La Madeleine à Paris et le lancement des campagnes publicitaires en proche collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza", a comenté Guillaume Lachenal, le PDG et fondateur de Miliboo.



PLASTIC OMNIUM

Suite à l'ampleur prévisible des mouvements sociaux en France à compter du 5 décembre 2019, Plastic Omnium a décidé de reporter son Investor Day, initialement prévu le 6 décembre 2019, au 7 janvier 2020. L'équipementier automobile présentera sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022 ainsi que sa feuille de route innovation pour répondre à l'accélération de la transformation technologique de l'industrie automobile.



PSA

PSA s'apprêterait à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa, spécialisée dans la marque DS, selon les propos d'un porte-parole du groupe rapportés par Reuters. Le projet de cession des 50% de PSA dans cette co-entreprise datant de 2011 ferait l'objet ce matin d'une information des syndicats de PSA réunis en CSE central extraordinaire, puis serait à l'ordre du jour d'une séance ultérieure du conseil de surveillance du constructeur, ajoute le média sur la base d'une source proche du dossier.



RECYLEX

Une nouvelle étape est nécessaire dans le cadre des discussions en cours entre Recylex et les partenaires financiers de sa branche allemande Weser-Metall GmbH, en grande difficulté. Cette étape a pour objet de leur fournir les informations complémentaires nécessaires à l'examen des conditions et modalités selon lesquelles le financement de la branche pourra être maintenu ou non au-delà du 20 décembre 2019, en ce compris son éventuelle cession dont l'étude a été initiée sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade, afin de permettre la poursuite des activités des entités du groupe.



RENAULT

Le conseil opérationnel de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a décidé de nommer un secrétaire général dans les prochains jours. " Ce responsable de l'Alliance jouera un rôle clé dans la coordination et la facilitation de plusieurs grands projets de l'Alliance qui vont être lancés afin d'accélérer l'efficacité opérationnelle des entreprises respectives ", peut-on lire dans un communiqué. Le secrétaire général rendra compte au conseil opérationnel de l'Alliance et aux directeurs généraux de l'Alliance.



SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain a procédé en date du 29 novembre 2019 à l'annulation de 2 211 754 actions auto-détenues achetées sur le marché. Le nombre total d'actions composant le capital s'élève désormais à 544,7 millions d'actions.



SIGNAUX GIROD

Signaux Girod a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du quatrième trimestre de son exercice 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, le spécialiste de la signalisation routière a dévoilé un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros sur la période, en hausse de 3,6% sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 100,1 millions d'euros, en progression de 2,4%. L'application de la norme IFRS 15 contribue pour + 0,2 point sur la variation de l'exercice.



SUEZ

, président de Suez, a confirmé qu'il quittera le conseil du groupe en mai 2020. Il " souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s'engager en faveur d'une économie circulaire, et plus largement d'une diplomatie climatique ", peut-on lire dans un communiqué.



TF1

Le groupe TF1 a acquis auprès de BeIN Sports les droits de diffusion de matchs des Championnats d’Europe de handball masculin et féminin sur la période 2020 à 2024 (3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines).













ALSTOM : contrat de 194 millions d'euros en Italie

Alstom a signé un contrat d'un montant total de 194 millions d'euros avec l'opérateur italien Ferrovienord pour la fourniture d'un premier lot de 31 trains régionaux destinés à la Région Lombardie. Ce premier contrat relève d'un accord-cadre qu'Alstom a également signé aujourd'hui avec FNM2 S.p.A. Les trains seront livrés progressivement à compter de 2022. L'accord prévoit la possibilité, dans 8 ans, d'acheter 30 trains supplémentaires (61 au maximum) et inclut des options pour un service de maintenance préventive et corrective.

SIGNAUX GIROD : chiffre d’affaires en hausse de 3,6% au quatrième trimestre

Signaux Girod a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du quatrième trimestre de son exercice 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, le spécialiste de la signalisation routière a dévoilé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros sur la période, en hausse de 3,6% sur un an. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 100,1 millions d’euros, en progression de 2,4%. L’application de la norme IFRS 15 contribue pour + 0,2 point sur la variation de l’exercice.

PSA s'apprêterait à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa

PSA s'apprêterait à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa, spécialisée dans la marque DS, selon les propos d’un porte-parole du groupe rapportés par Reuters. Le projet de cession des 50% de PSA dans cette co-entreprise datant de 2011 ferait l'objet ce matin d'une information des syndicats de PSA réunis en CSE central extraordinaire, puis serait à l'ordre du jour d'une séance ultérieure du conseil de surveillance du constructeur, ajoute le média sur la base d’une source proche du dossier.

LAURENT PERRIER affiche sa résistance dans un environnement tourmenté

Laurent-Perrier a dévoilé des résultats semestriels en progression malgré un environnement plus difficile. La Maison champenoise continue de bénéficier d'un effet prix/mix toujours très positif (ce sont les bouteilles les plus rentables, comme le rosé, qui se vendent le plus) et au soutien de ses marques. Au premier semestre clos le 30 septembre, le résultat net du groupe familial a progressé de 4,8% à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 6% à 19,8 millions. Hors effet de change, la hausse atteint 4,1%. La marge est ressortie à 20%, en augmentation de 1,2 point.

PLASTIC OMNIUM reporte sa Journée Investisseurs à cause des grèves

Suite à l’ampleur prévisible des mouvements sociaux en France à compter du 5 décembre 2019, Plastic Omnium a décidé de reporter son Investor Day, initialement prévu le 6 décembre 2019, au 7 janvier 2020. L’équipementier automobile présentera sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022 ainsi que sa feuille de route innovation pour répondre à l’accélération de la transformation technologique de l’industrie automobile.

EOS IMAGING : feu vert à la commercialisation du nouveau produit aux Etats-Unis

EOS imaging a obtenu l'homologation 510(k) de la FDA permettant la commercialisation aux Etats-Unis de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine. EOS imaging dévoilera son nouveau système lors du prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) qui débutera le 1er décembre à Chicago

SAINT-GOBAIN a annulé 2,2 millions d'actions

Saint-Gobain a procédé en date du 29 novembre 2019 à l'annulation de 2 211 754 actions auto-détenues achetées sur le marché. Le nombre total d'actions composant le capital s'élève désormais à 544,7 millions d'actions.

L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va nommer un secrétaire général dans les prochains jours

Le conseil opérationnel de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a décidé de nommer un secrétaire général dans les prochains jours. « Ce responsable de l’Alliance jouera un rôle clé dans la coordination et la facilitation de plusieurs grands projets de l’Alliance qui vont être lancés afin d’accélérer l’efficacité opérationnelle des entreprises respectives », peut-on lire dans un communiqué. Le secrétaire général rendra compte au conseil opérationnel de l’Alliance et aux directeurs généraux de l'Alliance.

MERSEN se renforce sur le marché de la chimie en Allemagne

Mersen a annoncé jeudi soir l’acquisition de GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d’échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie. Basé à Maulburg dans la région de Bade-Wurtemberg (Allemagne), GAB Neumann est une société familiale fondée en 1965 qui emploie 45 salariés. Cette activité sera intégrée dans le pôle Advanced Materials de Mersen et contribuera pour environ 10 millions d’euros au chiffre d’affaires annuel du groupe.

SUEZ : le président confirme son départ en mai 2020

, président de Suez, a confirmé qu’il quittera le conseil du groupe en mai 2020. Il « souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s’engager en faveur d’une économie circulaire, et plus largement d’une diplomatie climatique », peut-on lire dans un communiqué.







MILIBOO

Miliboo a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son deuxième trimestre 2019-2020 (clos fin octobre). Ainsi, la marque digitale d’ameublement a publié un chiffre d’affaires de 7,55 millions d’euros sur la période, en croissance de 39,1 % sur un an. "Cette performance confirme la nouvelle dynamique du groupe enclenchée cette année suite à l’ouverture du flagship de La Madeleine à Paris et le lancement des campagnes publicitaires en proche collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza", a comenté Guillaume Lachenal, le PDG et fondateur de Miliboo.



SUEZ

, président de Suez, a confirmé qu'il quittera le conseil du groupe en mai 2020. Il " souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s'engager en faveur d'une économie circulaire, et plus largement d'une diplomatie climatique ", peut-on lire dans un communiqué.



TF1

Le groupe TF1 a acquis auprès de BeIN Sports les droits de diffusion de matchs des Championnats d’Europe de handball masculin et féminin sur la période 2020 à 2024 (3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines).













Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALSTOM -1.45% 38.76 11.54% EOS IMAGING 15.54% 2.23 -42.98% INNOVATION INC. 0.49% 2060 198.55% LAURENT-PERRIER 0.47% 84.8 -11.16% M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION 0.06% 15.81 12.54% MERSEN -0.33% 29.9 27.45% MILIBOO 1.00% 2.02 20.85% MITSUBISHI CORPORATION -0.16% 2885 -2.67% PEUGEOT -0.49% 22.13 19.28% PLASTIC OMNIUM -2.13% 24.86 25.93% RECYLEX -1.92% 3.06 -44.29% RENAULT 0.38% 43.465 -20.61% SAINT-GOBAIN -1.30% 36.765 27.74% SIGNAUX GIROD 0.00% 11 -14.06% SUEZ -0.45% 13.405 16.78% TF1 -0.20% 7.33 3.74% 0 Alstom a signé un contrat d'un montant total de 194 millions d'euros avec l'opérateur italien Ferrovienord pour la fourniture d'un premier lot de 31 trains régionaux destinés à la Région Lombardie. Ce premier contrat relève d'un accord-cadre qu'Alstom a également signé aujourd'hui avec FNM2 S.p.A. Les trains seront livrés progressivement à compter de 2022. L'accord prévoit la possibilité, dans 8 ans, d'acheter 30 trains supplémentaires (61 au maximum) et inclut des options pour un service de maintenance préventive et corrective.EOS imaging a obtenu l'homologation 510(k) de la FDA permettant la commercialisation aux Etats-Unis de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine. EOS imaging dévoilera son nouveau système lors du prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) qui débutera le 1er décembre à Chicago.Laurent-Perrier a dévoilé des résultats semestriels en progression malgré un environnement plus difficile. La Maison champenoise continue de bénéficier d'un effet prix/mix toujours très positif (ce sont les bouteilles les plus rentables, comme le rosé, qui se vendent le plus) et au soutien de ses marques. Au premier semestre clos le 30 septembre, le résultat net du groupe familial a progressé de 4,8% à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 6% à 19,8 millions. Hors effet de change, la hausse atteint 4,1%. La marge est ressortie à 20%, en augmentation de 1,2 point.Mersen a annoncé jeudi soir l'acquisition de GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d'échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie. Basé à Maulburg dans la région de Bade-Wurtemberg (Allemagne), GAB Neumann est une société familiale fondée en 1965 qui emploie 45 salariés. Cette activité sera intégrée dans le pôle Advanced Materials de Mersen et contribuera pour environ 10 millions d'euros au chiffre d'affaires annuel du groupe.Miliboo a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son deuxième trimestre 2019-2020 (clos fin octobre). Ainsi, la marque digitale d’ameublement a publié un chiffre d’affaires de 7,55 millions d’euros sur la période, en croissance de 39,1 % sur un an. "Cette performance confirme la nouvelle dynamique du groupe enclenchée cette année suite à l’ouverture du flagship de La Madeleine à Paris et le lancement des campagnes publicitaires en proche collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza", a comenté Guillaume Lachenal, le PDG et fondateur de Miliboo.Suite à l'ampleur prévisible des mouvements sociaux en France à compter du 5 décembre 2019, Plastic Omnium a décidé de reporter son Investor Day, initialement prévu le 6 décembre 2019, au 7 janvier 2020. L'équipementier automobile présentera sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022 ainsi que sa feuille de route innovation pour répondre à l'accélération de la transformation technologique de l'industrie automobile.PSA s'apprêterait à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa, spécialisée dans la marque DS, selon les propos d'un porte-parole du groupe rapportés par Reuters. Le projet de cession des 50% de PSA dans cette co-entreprise datant de 2011 ferait l'objet ce matin d'une information des syndicats de PSA réunis en CSE central extraordinaire, puis serait à l'ordre du jour d'une séance ultérieure du conseil de surveillance du constructeur, ajoute le média sur la base d'une source proche du dossier.Une nouvelle étape est nécessaire dans le cadre des discussions en cours entre Recylex et les partenaires financiers de sa branche allemande Weser-Metall GmbH, en grande difficulté. Cette étape a pour objet de leur fournir les informations complémentaires nécessaires à l'examen des conditions et modalités selon lesquelles le financement de la branche pourra être maintenu ou non au-delà du 20 décembre 2019, en ce compris son éventuelle cession dont l'étude a été initiée sans qu'aucune décision n'ait été prise à ce stade, afin de permettre la poursuite des activités des entités du groupe.Le conseil opérationnel de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a décidé de nommer un secrétaire général dans les prochains jours. " Ce responsable de l'Alliance jouera un rôle clé dans la coordination et la facilitation de plusieurs grands projets de l'Alliance qui vont être lancés afin d'accélérer l'efficacité opérationnelle des entreprises respectives ", peut-on lire dans un communiqué. Le secrétaire général rendra compte au conseil opérationnel de l'Alliance et aux directeurs généraux de l'Alliance.Saint-Gobain a procédé en date du 29 novembre 2019 à l'annulation de 2 211 754 actions auto-détenues achetées sur le marché. Le nombre total d'actions composant le capital s'élève désormais à 544,7 millions d'actions.Signaux Girod a réalisé jeudi soir son point d'activité au titre du quatrième trimestre de son exercice 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, le spécialiste de la signalisation routière a dévoilé un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros sur la période, en hausse de 3,6% sur un an. Sur l'ensemble de l'exercice, le chiffre d'affaires s'établit à 100,1 millions d'euros, en progression de 2,4%. L'application de la norme IFRS 15 contribue pour + 0,2 point sur la variation de l'exercice. Jean-Louis Chaussade , président de Suez, a confirmé qu'il quittera le conseil du groupe en mai 2020. Il " souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s'engager en faveur d'une économie circulaire, et plus largement d'une diplomatie climatique ", peut-on lire dans un communiqué.Le groupe TF1 a acquis auprès de BeIN Sports les droits de diffusion de matchs des Championnats d’Europe de handball masculin et féminin sur la période 2020 à 2024 (3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines).ALSTOM : contrat de 194 millions d'euros en ItalieAlstom a signé un contrat d'un montant total de 194 millions d'euros avec l'opérateur italien Ferrovienord pour la fourniture d'un premier lot de 31 trains régionaux destinés à la Région Lombardie. Ce premier contrat relève d'un accord-cadre qu'Alstom a également signé aujourd'hui avec FNM2 S.p.A. Les trains seront livrés progressivement à compter de 2022. L'accord prévoit la possibilité, dans 8 ans, d'acheter 30 trains supplémentaires (61 au maximum) et inclut des options pour un service de maintenance préventive et corrective.SIGNAUX GIROD : chiffre d’affaires en hausse de 3,6% au quatrième trimestreSignaux Girod a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre du quatrième trimestre de son exercice 2018-2019 (clos fin septembre). Ainsi, le spécialiste de la signalisation routière a dévoilé un chiffre d’affaires de 27 millions d’euros sur la période, en hausse de 3,6% sur un an. Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 100,1 millions d’euros, en progression de 2,4%. L’application de la norme IFRS 15 contribue pour + 0,2 point sur la variation de l’exercice.PSA s'apprêterait à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise CapsaPSA s'apprêterait à vendre sa participation dans sa co-entreprise chinoise Capsa, spécialisée dans la marque DS, selon les propos d’un porte-parole du groupe rapportés par Reuters. Le projet de cession des 50% de PSA dans cette co-entreprise datant de 2011 ferait l'objet ce matin d'une information des syndicats de PSA réunis en CSE central extraordinaire, puis serait à l'ordre du jour d'une séance ultérieure du conseil de surveillance du constructeur, ajoute le média sur la base d’une source proche du dossier.LAURENT PERRIER affiche sa résistance dans un environnement tourmentéLaurent-Perrier a dévoilé des résultats semestriels en progression malgré un environnement plus difficile. La Maison champenoise continue de bénéficier d'un effet prix/mix toujours très positif (ce sont les bouteilles les plus rentables, comme le rosé, qui se vendent le plus) et au soutien de ses marques. Au premier semestre clos le 30 septembre, le résultat net du groupe familial a progressé de 4,8% à 11 millions d'euros. Le résultat opérationnel a grimpé de 6% à 19,8 millions. Hors effet de change, la hausse atteint 4,1%. La marge est ressortie à 20%, en augmentation de 1,2 point.PLASTIC OMNIUM reporte sa Journée Investisseurs à cause des grèvesSuite à l’ampleur prévisible des mouvements sociaux en France à compter du 5 décembre 2019, Plastic Omnium a décidé de reporter son Investor Day, initialement prévu le 6 décembre 2019, au 7 janvier 2020. L’équipementier automobile présentera sa stratégie de croissance rentable et durable sur la période 2019-2022 ainsi que sa feuille de route innovation pour répondre à l’accélération de la transformation technologique de l’industrie automobile.EOS IMAGING : feu vert à la commercialisation du nouveau produit aux Etats-UnisEOS imaging a obtenu l'homologation 510(k) de la FDA permettant la commercialisation aux Etats-Unis de sa nouvelle génération de système d'imagerie, EOSedge. Cette nouvelle approbation fait suite au lancement d'EOSedge en Europe, au Canada et en Australie, annoncé en début de semaine. EOS imaging dévoilera son nouveau système lors du prochain Congrès RSNA (Société de Radiologie Nord-américaine) qui débutera le 1er décembre à ChicagoSAINT-GOBAIN a annulé 2,2 millions d'actionsSaint-Gobain a procédé en date du 29 novembre 2019 à l'annulation de 2 211 754 actions auto-détenues achetées sur le marché. Le nombre total d'actions composant le capital s'élève désormais à 544,7 millions d'actions.L’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi va nommer un secrétaire général dans les prochains joursLe conseil opérationnel de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a décidé de nommer un secrétaire général dans les prochains jours. « Ce responsable de l’Alliance jouera un rôle clé dans la coordination et la facilitation de plusieurs grands projets de l’Alliance qui vont être lancés afin d’accélérer l’efficacité opérationnelle des entreprises respectives », peut-on lire dans un communiqué. Le secrétaire général rendra compte au conseil opérationnel de l’Alliance et aux directeurs généraux de l'Alliance.MERSEN se renforce sur le marché de la chimie en AllemagneMersen a annoncé jeudi soir l’acquisition de GAB Neumann GmbH, un spécialiste du design, de la fabrication et de la vente d’échangeurs de chaleur en graphite et en Carbure de Silicium (SiC) pour le marché de la chimie. Basé à Maulburg dans la région de Bade-Wurtemberg (Allemagne), GAB Neumann est une société familiale fondée en 1965 qui emploie 45 salariés. Cette activité sera intégrée dans le pôle Advanced Materials de Mersen et contribuera pour environ 10 millions d’euros au chiffre d’affaires annuel du groupe.SUEZ : le président confirme son départ en mai 2020 Jean-Louis Chaussade , président de Suez, a confirmé qu’il quittera le conseil du groupe en mai 2020. Il « souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s’engager en faveur d’une économie circulaire, et plus largement d’une diplomatie climatique », peut-on lire dans un communiqué.Miliboo a réalisé jeudi soir son point d’activité au titre de son deuxième trimestre 2019-2020 (clos fin octobre). Ainsi, la marque digitale d’ameublement a publié un chiffre d’affaires de 7,55 millions d’euros sur la période, en croissance de 39,1 % sur un an. "Cette performance confirme la nouvelle dynamique du groupe enclenchée cette année suite à l’ouverture du flagship de La Madeleine à Paris et le lancement des campagnes publicitaires en proche collaboration avec les équipes du Groupe M6 et Stéphane Plaza", a comenté Guillaume Lachenal, le PDG et fondateur de Miliboo. Jean-Louis Chaussade , président de Suez, a confirmé qu'il quittera le conseil du groupe en mai 2020. Il " souhaite poursuivre son combat pour la ressource et s'engager en faveur d'une économie circulaire, et plus largement d'une diplomatie climatique ", peut-on lire dans un communiqué.Le groupe TF1 a acquis auprès de BeIN Sports les droits de diffusion de matchs des Championnats d’Europe de handball masculin et féminin sur la période 2020 à 2024 (3 compétitions masculines et 3 compétitions féminines). Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Jean-Louis Chaussade 09:07 JEAN-LOUIS CHAUSSADE : Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Vendredi 29 novembre 2019 AO 28/11 JEAN-LOUIS CHAUSSADE : Jean-louis chaussade, président de suez, a confirmé qu’il quitterait le conseil lors de l’assemblée générale de mai 2020-suez RE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.