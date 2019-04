ENTRETIEN: Confiant pour 2019, STMicro anticipe un rebond de ses ventes au S2 - PDG

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de puces et capteurs pour l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public STMicroelectronics a publié mercredi des résultats en baisse au premier trimestre mais ses perspectives ont rassuré les investisseurs. Dans un entretien accordé à l'agence Agefi-Dow Jones, son PDG, Jean-Marc Chéry, explique pourquoi il anticipe un rebond du marché des semi-conducteurs au second semestre et détaille ses objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité.

Agefi-Dow Jones : Après un premier trimestre plus difficile que prévu, quelles sont vos prévisions pour le marché des semi-conducteurs en 2019 ?

Jean-Marc Chéry: "Nous considérons que les premier et deuxième trimestre 2019 représentent des points bas pour le marché des semi-conducteurs après la phase de ralentissement observée dans la deuxième partie de 2018, notamment en Asie. Les ventes de nos distributeurs commencent à s'améliorer. Ce n'est pas encore suffisant pour entraîner un réflexe de reconstitution de stocks mais la dérivée est positive. Cela nous permet d'anticiper un rebond de nos ventes au second semestre 2019".

Votre concurrent américain Texas Instruments s'est pourtant montré prudent mardi quant à une reprise du marché cette année...

Jean-Marc Chéry: "Nous avons aujourd'hui une meilleure visibilité qu'en début d'année. L'économie chinoise montre des signes de stabilisation. La baisse de la taxe sur la valeur ajoutée des produits industriels annoncée le mois dernier en Chine devrait en outre aider à une reprise des volumes de l'industrie. Par ailleurs, il semblerait qu'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine puisse être conclu au cours du deuxième trimestre, et les tensions entre l'UE et les Etats-Unis pourraient également être réglées au cours des prochains mois".

L'absence d'accord commercial entre la Chine et les Etats-Unis menacerait-elle vos objectifs pour l'ensemble de l'année ?

Jean-Marc Chéry: "Non. Si les conflits commerciaux n'étaient pas réglés rapidement, cela n'aurait pas d'impact sur nos prévisions. Compte tenu des programmes déjà engagés avec nos clients et des perspectives économiques sur nos marchés, nous gardons un bon niveau de confiance dans nos objectifs, même s'ils comportent un certain nombre de risques et d'opportunités".

La baisse des ventes mondiales de smartphones a fortement pesé sur vos ventes de puces analogiques et de micro-systèmes électromécaniques (MEMs) au premier trimestre. Quelles sont vos prévisions pour cette division ?

Jean-Marc Chéry: "Concernant les objets personnels électroniques et notamment les smartphones, nous sommes sélectifs en termes de technologies en nous concentrant sur les capteurs, les solutions sécurisées et composants analogiques. Grâce à cette stratégie, nous augmentons notre contenu moyen en dollars dans les smartphones de nos grands clients. Nous avons indiqué que nos revenus liés aux produits électroniques grand public augmenteront au deuxième semestre, malgré un marché des smartphones attendu stable ou en légère décroissance".

Vous anticipez une nouvelle baisse de votre marge brute à 38,5% en milieu de fourchette au deuxième trimestre, après 39,4% au premier et 40% au quatrième trimestre 2018. Comment expliquez-vous l'érosion de votre rentabilité ?

Jean-Marc Chéry: "L'objectif de marge brute pour le deuxième trimestre tient compte d'un effet négatif de 80 points de base lié à la sous-utilisation de nos capacités de production. Nous détaillerons nos perspectives de chiffre d'affaires et de rentabilité au cours de la journée investisseurs qui aura lieu le 14 mai à Londres".

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire