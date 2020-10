La valeur du jour à Paris - STMICROELECTRONICS rehausse une nouvelle fois ses objectifs 2020

0

STMicroelectronics a relevé de nouveau ses objectifs 2020, propulsant le titre en tête du CAC 40 avec un gain de 5,57% à 27,75 euros. Le fabricant de semi-conducteurs vise désormais un chiffre d'affaires net supérieur à 9,65 milliards de dollars contre de 9,25 à 9,65 milliards de dollars auparavant. Cette nouvelle prévision est plus optimiste que le consensus, qui s'élevait à 9,45 milliards de dollars. Selon UBS, le consensus sur le résultat d’exploitation 2020 pourrait être relevé d’environ 10%.Le groupe franco-italien a fait cette annonce à l'occasion de la publication par avance d'un chiffre d'affaires au troisième trimestre meilleur que prévu. Jean-Marc Chéry , Président du Directoire et Directeur Général de STMicroelectronics a déclaré: " Nous avons clos le troisième trimestre 2020 avec un chiffre d'affaires net au-dessus de notre fourchette de prévisions en raison de conditions de marché nettement meilleures que prévues tout au long du trimestre. "Le chiffre d'affaires net préliminaire au troisième trimestre 2020 a atteint 2,67 milliards de dollars, en hausse de 27,8 % en séquentiel et 690 points de base au-dessus du niveau supérieur de la fourchette de prévisions. STMicroelectronics visait 2,45 milliards de dollars." La forte accélération de la demande pour les produits automobiles et les microcontrôleurs ainsi que les programmes engagés auprès de nos clients pour l'électronique personnelle ont été les principaux facteurs qui ont contribué à ce résultat, " a précisé Jean-Marc Chéry Si le groupe n'a pas donné d'indication sur sa rentabilité, UBS estime que le résultat d'exploitation pourrait ressortir entre 325 et 350 millions de dollars, bien supérieur aux attentes : 255 millions de dollars.En Europe, les autres fabricants de semi-conducteurs bénéficient de cette bonne nouvelle, dont Infineon (+6,49% à 25,66 euros).