STMicroelectronics relève sa prévision de CAPEX pour 2021 après un robuste T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de semi-conducteurs STMicroelectronics a relevé jeudi sa prévision d'investissements en capital (CAPEX) pour 2021, après avoir dégagé des résultats supérieurs à ses attentes et aux anticipations des analystes au premier trimestre.

"En 2021, nous prévoyons à présent d'investir environ 2 milliards de dollars en CAPEX afin de soutenir la forte demande du marché et nos initiatives stratégiques", a indiqué Jean-Marc Chéry, président du directoire et directeur général de STMicroelectronics, cité dans un communiqué. Initialement, le groupe comptait investir entre 1,8 milliard et 2 milliards de dollars cette année.

Les performances de STMicroelectronics au premier trimestre attestent du redémarrage des principaux débouchés du groupe, après une année 2020 perturbée par la crise sanitaire.

Pour la période comprise entre janvier et mars, le bénéfice net du groupe a reculé de 37,4% en rythme séquentiel, à 364 millions de dollars (300 millions d'euros), contre 582 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020. Le résultat net du premier trimestre a toutefois augmenté de 89,6% par rapport à la période correspondante de 2020.

La marge brute s'est établie à 1,18 milliard de dollars sur les trois premiers mois de l'année, représentant 39% des ventes, contre un taux de 38,8% atteint lors du trimestre clos fin décembre. Cette amélioration s'explique essentiellement par la baisse des charges liées aux capacités de production inutilisées, à des efficiences opérationnelles et à une répartition des ventes plus profitable, a précisé le groupe dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'est établi à 3,02 milliards de dollars, contre 3,24 milliards de dollars au trimestre précédent (-6,8%) et 2,23 milliards de dollars au même trimestre de l'année dernière (+35,2%).

"Les produits pour l'automobile et les produits discrets de puissance ainsi que les microcontrôleurs ont augmenté en variation séquentielle, partiellement contrebalancés par les produits pour l'électronique personnelle", a précisé Jean-Marc Chéry.

Les résultats de STMicroelectronics au premier trimestre sont supérieurs aux attentes des dirigeants et des analystes. En janvier, le groupe avait indiqué tabler pour le premier trimestre sur un chiffre d'affaires net de 2,93 milliards de dollars, en hausse de 31,2% en variation annuelle mais en baisse de 9,5% en variation séquentielle, plus ou moins 350 points de base. Les dirigeants prévoyaient également une marge brute d'environ 38,5% au premier trimestre, plus ou moins 200 points de base.

Selon le consensus Factset, les analystes tablaient, en moyenne, sur un chiffre d'affaires de 2,93 milliards d'euros, une marge brute de 38,4% et un résultat net de 354 millions de dollars pour le premier trimestre.

Pour le deuxième trimestre, la société anticipe, au point médian, un chiffre d'affaires de 2,9 milliards de dollars, en baisse de 3,8% par rapport aux revenus du trimestre précédent, plus ou moins 350 points de base. La marge brute devrait s'établir à environ 39,5%, plus ou moins 200 points de base. Ces perspectives reposent sur une hypothèse de taux de change effectif d'environ 1,18 dollar pour 1 euro au deuxième trimestre.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, STMicroelectronics compte réaliser un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars, soit une augmentation de 18,4% sur un an au point médian.

