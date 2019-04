Mediobanca va prendre 66% de Messier Maris

La source n'a pas précisé les modalités financières de l'accord. Plusieurs journaux ont évoqué une valorisation totale de 160 millions d'euros pour la banque française.

Fondée par Jean-Marie Messier et Erik Maris fin 2010, Messier Maris & Associés emploie une cinquantaine de personnes à Paris, New York et Londres.

(Gianluca Semeraro; Marc Angrand pour le service français)