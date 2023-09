Homme d'affaires français, Jean-Michel Aulas est le fondateur de CEGID, une société spécialisée dans l'édition de Progiciels de gestion Intégrés. Il est également Président du club de football l'Olympique lyonnais depuis 1987.



Après une licence de gestion, Jean-Michel Aulas fonde dès 19 ans un Centre d'études et de gestion par l'informatique(Cegi). Le marché de la gestion informatique est émergent et Jean-Michel Aulas est inexpérimenté, deux raisons qui ont compromis la réussite de ce premier projet revendu deux ans plus tard à la Cegos.



En 1983, profitant de la loi qui impose aux entreprises un Plan Comptable Général avec obligation d'utiliser des numéros de comptes déterminés, il quitte le Cegi et lance un projet de plus grande envergure, le Cegid, un centre d'études et de gestion informatique décentralisée. Grâce à un catalogue d'offres adaptées à chaque secteur (hôtellerie, BTP, restauration...), le nouveau projet séduit largement petites et grandes entreprises.



Parallèlement, Jean-Michel Aulas anime un réseau d'experts comptables ce qui lui permet de pénétrer le marché rapidement par le biais de ceux qui décident du choix de logiciels.



En 2004, le CEGID rachète la société CCMX, son principal concurrent. La nouvelle entité détient alors environ 70% de part de marché.



Passionné de football, Jean-Michel Aulas accepte d'entrer en 1987 dans le conseil d'administration de l'Olympique lyonnais. En juin de la même année, il est nommé Président du club. A cette époque, l'OL est la lanterne rouge de la division 2. La feuille de route de JM Aulas est claire : ramener le club en division 1 et remporter au moins un titre dans les quatre ans.



Vingt ans plus tard, ce ne sont pas moins de sept titres de champions de France ligue 1 qui ont été remportés par le club. Outre la réussite sportive, Jean-Michel Aulas a réussi à assainir les finances du club géré par le groupe OL depuis son entrée en bourse le 26 janvier 2007.

Principales sociétés Holnest SAS Founder Cegid Services Chairman