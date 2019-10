Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L’Oréal a réalisé mardi soir son point d’activité pour le troisième trimestre 2019. Ainsi, le groupe de cosmétiques a publié un chiffre d’affaire de 7,18 milliards d’euros sur la période, en hausse de 11 % à données publiées sur un an et de 7,8% en comparable. « L’Oréal réalise un excellent troisième trimestre à + 7,8 % à données comparables, un niveau record depuis plus de 10 ans, et continue à surperformer un marché de la beauté qui affiche toujours un fort dynamisme », s’est réjoui Jean-Paul Agon , le PDG du groupe." Par Zone géographique, la Zone Asie Pacifique confirme sa puissante dynamique, notamment en Chine, en Inde, en Asie du Sud-Est et au Japon. L'Europe de l'Est accélère et l'Europe de l'Ouest continue son amélioration ", a détaillé le dirigeant." Au total, la bonne performance de L'Oréal sur ce trimestre et ces neuf premiers mois conforte notre confiance quant à la dynamique du marché cosmétique, malgré un environnement volatil et contrasté, ainsi que notre capacité à le surperformer, pour réaliser une nouvelle année de croissance de notre chiffre d'affaires et de notre résultat ", a conclu Jean-Paul Agon