NRJ Group-Peu probable que le pôle TV devienne profitable en 2019

19 septembre (Reuters) - Le groupe de radio et de télévision NRJ Group a déclaré mercredi dans un communiqué:

* qu'il est peu probable que le pôle télévision du groupe soit profitable au titre de l'exercice 2019, contrairement à des propos du PDG Jean-Paul Baudecroux rapportés le même jour par le Figaro Economie

* selon ces propos, Jean-Paul Baudecroux disait que "le pôle télé devrait devenir profitable en 2019"

* NRJ Group a confirmé par ailleurs son ambition d'atteindre le plus rapidement possible la profitabilité de son pôle TV comme le reflète la réduction des pertes du pôle au premier semestre Pour plus de détails, cliquez sur (Gilles Guillaume)