Jean-Paul Faugère Age : 63 Pays de résidence : Non renseigné Principales sociétés : Icade SA Biographie : Jean-Paul Faugère is on the board of Icade SA and Caixa Seguros Holding SA. » Lire la suite CNP Assurances nomme Véronique Weill présidente du conseil d'administration 0 31/07/2020 | 18:23 Envoyer par e-mail :

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assureur CNP Assurances a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait nommé Véronique Weill administratrice et présidente, en remplacement de Jean-Paul Faugère qui a démissionné de ses fonctions à la mi-juillet. Véronique Weill, qui est actuellement "general manager" du groupe de publicité Publicis, occupera ses nouvelles fonctions pour la durée résiduelle du mandat d'administrateur de Jean-Paul Faugère, qui doit prendre fin à l'issue de l'assemblée générale de 2021. "Véronique Weill a exercé de nombreuses responsabilités dans les secteurs de l'assurance et de la banque, où elle a passé l'essentiel de sa carrière, ce qui lui permettra d'accompagner au mieux le développement de l'entreprise dans les prochaines années. Le conseil d'administration lui témoigne toute sa confiance dans l'accomplissement de ses missions", a indiqué CNP dans un communiqué. -Valérie Venck, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48 11; vvenck@agefi.fr ed: FXS Agefi-Dow Jones The financial newswire