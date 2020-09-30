Engie-Le temps d'une offre alternative pour Suez est passé, dit Clamadieu

30 septembre (Reuters) - Le président du conseil d'Engie
, Jean-Pierre Clamadieu déclare mercredi :
* VOULOIR QUE VEOLIA NE CONDITIONNE PLUS LE CARACTÈRE AMICAL
DE
SON OFFRE À LA DÉSACTIVATION DE LA FONDATION MISE EN PLACE PAR
SUEZ
* VOULOIR QUE SUEZ ET VEOLIA DIALOGUENT
* QUE LE TEMPS D'UNE OFFRE ALTERNATIVE POUR SUEZ "EST PASSÉ"
* QUE SUEZ A ENVOYÉ UN DOCUMENT ÉVOQUANT "UNE VAGUE MARQUE
D'INTÉRÊT" POUR UNE ALTERNATIVE À L'OFFRE DE VEOLIA
* QUE CETTE OFFRE NE PRÉCISAIT NI LE PRIX PROPOSÉ NI LES
CANDIDATS
ET ELLE EST ARRIVÉE TROP TARD
* QUE L'ETAT ET LES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS ÉTAIENT
"ALIGNÉS"
DANS LEUR VOTE SUR L'OFFRE DE VEOLIA POUR SUEZ
(Rédaction de Paris)