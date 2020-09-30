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Jean-Pierre Clamadieu

Age : 62
Patrimoine public : 164 658 USD
Principales sociétés : ENGIE SA - Airbus SE - AXA SA
Biographie : Jean-Pierre Clamadieu is a French businessperson who has been at the head of 11 different companies.

Engie-Le temps d'une offre alternative pour Suez est passé, dit Clamadieu

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30/09/2020 | 22:30

30 septembre (Reuters) - Le président du conseil d'Engie , Jean-Pierre Clamadieu déclare mercredi :

* VOULOIR QUE VEOLIA NE CONDITIONNE PLUS LE CARACTÈRE AMICAL DE SON OFFRE À LA DÉSACTIVATION DE LA FONDATION MISE EN PLACE PAR SUEZ

* VOULOIR QUE SUEZ ET VEOLIA DIALOGUENT

* QUE LE TEMPS D'UNE OFFRE ALTERNATIVE POUR SUEZ "EST PASSÉ"

* QUE SUEZ A ENVOYÉ UN DOCUMENT ÉVOQUANT "UNE VAGUE MARQUE D'INTÉRÊT" POUR UNE ALTERNATIVE À L'OFFRE DE VEOLIA

* QUE CETTE OFFRE NE PRÉCISAIT NI LE PRIX PROPOSÉ NI LES CANDIDATS ET ELLE EST ARRIVÉE TROP TARD

* QUE L'ETAT ET LES ADMINISTRATEURS INDÉPENDANTS ÉTAIENT "ALIGNÉS" DANS LEUR VOTE SUR L'OFFRE DE VEOLIA POUR SUEZ (Rédaction de Paris)
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ENGIE 1.24%11.42 Cours en temps réel.-21.67%
SUEZ SA 5.93%15.805 Cours en temps réel.10.64%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.55%18.42 Cours en temps réel.-22.73%
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