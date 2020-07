Jean-Pierre Clamadieu Age : 61 Patrimoine public : 142 685 USD Principales sociétés : ENGIE SA - Airbus SE - AXA SA Biographie : Jean-Pierre Clamadieu is a French businessperson who has been at the head of 11 different companies. » Lire la suite Engie annonce de nouveaux objectifs et un recentrage stratégique après un S1 en baisse 0 31/07/2020 | 08:44 Envoyer par e-mail :

(Actualisation: commentaires du président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, sur l'activité et les perspectives pour le second semestre et sur le recentrage stratégique du groupe, ajoute des précisions sur les allocations de capital et les cessions envisagées) PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le producteur de gaz et d'électricité Engie s'est fixé vendredi de nouveaux objectifs financiers et a annoncé un recentrage stratégique, après la chute de son résultat net au premier semestre dans un contexte économique marqué par la crise sanitaire. "Les résultats financiers d'Engie ont fortement baissé au premier semestre 2020, et plus particulièrement au deuxième trimestre, en raison de la crise sans précédent liée au Covid-19", a expliqué Engie dans un communiqué. Sur les six premiers mois de 2020, le résultat net part du groupe d'Engie a atteint 24 millions d'euros, contre 2,08 milliards d'euros un an plus tôt. Le résultat net récurrent s'est replié de 50% en données publiées et de 51,9% à taux de change et périmètre constants, à 0,7 milliard d'euros. Le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s'est établi à 2,17 milliards d'euros, en repli de 30,8% en données publiées et de 29,3% sur une base organique. Les effets de la crise sanitaire sur le résultat opérationnel courant s'élèvent à environ "0,85 milliard d'euros", a précisé Engie. Particulièrement touchée par la baisse de l'activité liée à la crise, la division Solutions Clients a enregistré un ROC négatif de 142 millions d'euros, contre une résultat positif de 414 millions d'euros au premier semestre 2019. L'excédent brut d'exploitation est ressorti à 4,48 milliards d'euros, en baisse de 15,8% en données publiées et de 14% en données comparables. Le chiffre d'affaire du groupe a atteint 27,43 milliards d'euros, en baisse de 9,3% en données publiées et de 8,8% en organique. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un résultat net de 781 millions d'euros, sur un résultat net courant de 807 millions d'euros et sur un résultat opérationnel courant de 2,28 milliards d'euros. Forte reprise attendue au second semestre Pour le reste de l'année, Engie s'attend à "une forte reprise par rapport au deuxième trimestre", et table pour l'ensembre de 2020 sur un résultat net récurrent compris entre 1,7 milliard et 1,9 milliard d'euros. Cet objectif repose sur une fourchette indicative d'Ebitda de 9,0 milliards à 9,2 milliards d'euros et sur un ROC compris entre 4,2 milliards et 4,4 milliards d'euros, a précisé Engie. "Le niveau d'activité revient en ce moment à la normale" et la "visibilité sur la deuxième partie de l'année s'améliore", a déclaré le président d'Engie, Jean-Pierre Clamadieu, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes. Pour 2020, Engie anticipe un ratio dette nette sur Ebitda supérieur à 4,0 fois et inférieur ou égal à 4,0 fois sur le long terme. A la fin du premier semestre, ce ratio s'affichait à 4,3 fois, contre 4 fois à fin juin 2019. Engie avait suspendu ses objectifs annuels en avril dernier du fait des incertitudes provoquées par la crise sanitaire. Engie compte investir entre 7,5 milliards et 8 milliards d'euros en 2020, "dont environ 4 milliards d'euros d'investissements de croissance, environ 2,5 milliards d'euros d'investissements de maintenance et environ 1,3 milliard d'euros de financement des provisions nucléaires". La nouvelle politique d'allocation du capital sera centrée sur deux axes de croissance, à savoir le développement dans les énergies renouvelables et la croissance dans les infrastructures décentralisées, comme "les réseaux urbains de chaleur et de froid et les projets de production d'énergie" sur les sites de ses clients, a expliqué Engie. Engie a ainsi augmenté sa cible de mise en service annuelle moyenne de capacités renouvelables portée de 3 gigawatts (GW) à 4 GW à moyen terme, "accompagnée d'une augmentation du nombre de projets renouvelables conservés sur le bilan du groupe". Sur le plan du dividende, Engie a confirmé son intention de rétablir le paiement d'un dividende, dans une fourchette de 65% à 75% de ratio distribution sur la base du résultat net récurrent du groupe. "Le conseil d'administration décidera du dividende à proposer lors de l'arrêté des comptes 2020", a indiqué Engie. Revue stratégique pour Solutions Clients Dans un communiqué séparé, Engie a annoncé le lancement d'une revue stratégique de sa division Solutions Clients ainsi que l'augmentation "significative" de son programme de rotation d'actifs. Au niveau des Solutions Clients, le conseil d'administration a décidé de conduire une revue stratégique d'activités représentant environ les deux tiers du chiffre d'affaires de la division, soit les activités hors solutions bas carbone. "Toutes les options seront évaluées avec l'objectif de valoriser et conforter leur position, et de saisir les opportunités de croissance au sein d'un périmètre cohérent et avec une organisation adaptée", a expliqué Engie. De plus, le groupe a fait part de son intention d'augmenter son programme de rotation d'actifs, indiquant qu'il pourrait "plus que doubler" à moyen terme. Engie avait annoncé en février dernier un programme de cessions d'actifs d'environ 4 milliards d'euros sur la période 2020-2022. Engie va ainsi étudier "l'opportunité de cessions d'actifs non stratégiques et de participations minoritaires pour dégager des marges de manoeuvre financières supplémentaires permettant de financer les investissements dans les renouvelables et les infrastructures". Le groupe entend également procéder à un rééquilibrage géographique de ses activités dans les réseaux de gaz et d'électricité en la France et à l'international, a indiqué Jean-Pierre Clamadieu. -Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: ECH COMMUNIQUES FINANCIERS D'ENGIE: https://www.engie.com/communiques-de-presse Agefi-Dow Jones The financial newswire Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ELECTRICITÉ DE FRANCE 0.64% 9.098 -8.94% ENGIE 2.95% 11.195 -24.62% 