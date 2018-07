Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec information de presse sur Air France-KLM, Oerlikon) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 9 juillet (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe, où les contrats à terme sur indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,5%: * ORANGE est "ouvert" à d'éventuelles discussions sur une consolidation du secteur français des télécoms mais ne sera pas à l'initiative d'un tel mouvement, a déclaré à Reuters Ramon Fernandez, directeur financier du premier opérateur français. * VEOLIA est confiant dans son objectif de réduction de coûts en 2018, a déclaré à Reuters Antoine Frérot, PDG du numéro un mondial du traitement de l'eau et des déchets, en marge des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. * ENGIE - La prochaine étape stratégique pour Engie consistera à rechercher les opportunités de croissance, interne et externe, dans les métiers dans lesquels le groupe a choisi de se développer, a déclaré à Reuters son président Jean-Pierre Clamadieu. * RENAULT - Nissan , l'allié japonais du groupe automobile français, a perdu 4,56% à la Bourse de Tokyo après avoir annoncé la tenue à 08h00 GMT d'une conférence de presse sur les procédures de mesure des gaz d'échappement dans ses usines au Japon. * SOLVAY - Le retour de barrières douanières pourrait remettre en question la poursuite des investissements du chimiste belge aux Etats Unis, a déclaré à Reuters son PDG Jean-Pierre Clamadieu. * AIR FRANCE-KLM a fait état lundi d'une hausse de 4,5% de son trafic en juin ainsi que d'une augmentation de 1,6 point de son coefficient d'occupation. Par ailleurs, le Figaro rapporte que Catherine Guillouard, PDG de la RATP, est pressentie pour prendre la tête du groupe. * ELIOR a annoncé lundi porter sa participation dans Elior North America à 92% et renforcer son partenariat avec le fondateur. * INMARSAT - L'américain EchoStar a annoncé vendredi soir renoncer à faire une offre sur l'opérateur britannique de satellites. Le titre avait clôturé peu avant sur une baisse de 8,02% après l'annonce d'un rejet d'une nouvelle proposition informelle d'EchoStar. * BP BHP BILLITON - Le groupe pétrolier britannique est en bonne position pour reprendre les activités américaines du géant minier dans le pétrole de schiste, après avoir soumis une offre de plus de 10 milliards de dollars (8,51 milliards d'euros), ont rapporté vendredi des sources proches du dossier. * OC OERLIKON - Le groupe industriel suisse a annoncé lundi le gel du projet d'introduction de sa filiale GrazianoFairfield, spécialisée dans les transmissions automobiles, en mettant en avant des conditions de marché défavorables. * DAIMLER a suspendu les livraisons de l'un de ses moteurs pour camions après avoir découvert que, dans certaines conditions de conduite, ses émissions d'oxyde d'azote (NOx) pouvaient dépasser les seuils autorisés, a annoncé dimanche le constructeur allemand. * HENKEL confirme ses prévisions pour 2018 et cherche à faire des acquisitions, déclare le président du directoire du groupe allemand de produits de grande consommation dans un entretien au Rheinische Post. * BANCA CARIGE a annoncé vendredi la démission de Francesca Balzani, membre de son conseil d'administration et troisième responsable du groupe à quitter ses fonctions en moins de 10 jours, en raison de "divergences sur la gouvernance de la banque". L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: (Service Marchés)

0 0