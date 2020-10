Les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris Lundi 5 octobre 2020

0

Delta Drone a annoncé le tirage de deux tranches d'Ornan (obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles) d'un million d'euros de valeur nominale. Ce tirage a été réalisé au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors.Vendredi, Le conseil d'administration d'Engie a décidé de nommer Catherine MacGregor directrice générale du groupe. Cette décision, qui prendra effet le 1er janvier 2021, intervient à l'issue d'un processus de sélection, mené par Jean-Pierre Clamadieu , Françoise Malrieu et les membres du comité des nominations, de la rémunération et de la gouvernance, répondant aux meilleurs standards de gouvernance, a indiqué Engie.Le trafic camions de Getlink (shuttle freight) a progressé en septembre de 2% à 131 985 unités. "Cette solide performance est le reflet de la compétitivité incomparable du service offert. Depuis le 1er janvier, plus de 1,03 million de camions ont traversé à bord de nos Navettes", a commenté le groupe.Le producteur de ciment décarboné a publié ses résultats du premier semestre.La marque de luxe Lancôme, qui appartient à L'Oréal, a finalisé l'acquisition d'un domaine à Grasse, capitale mondiale du parfum. Baptisé Domaine de la Rose by Lancôme, le terrain est notamment composé de 4 hectares de champs cultivés en agriculture biologique, de restanques pluri-centenaires ou encore d'une distillerie.Mediawan rappelle que les dernières estimations pour l'année 2020, telles qu'elles figurent dans le communiqué de publication des résultats semestriels en date du 21 septembre 2020, font ressortir une baisse de -20% pour le chiffre d'affaires et de -30% pour l'Ebitda par rapport à l'exercice 2019.La Société des Bains de Mer (S.B.M) a annoncé vendredi soir devoir accélérer la mise en œuvre d'un plan de restructuration global, notamment en matière sociale. Face à une situation économique très préoccupante, le groupe S.B.M. doit négocier, dès les jours prochains, "des mesures difficiles et structurantes pour réduire les contraintes qu'il supporte en termes de surcoûts d'exploitation, en complément des dispositions déjà mises en place au cours des derniers mois".Vendredi soir, TechnipFMC a annoncé la nomination d'Arnaud Pieton au poste de président et CEO-elect (directeur général désigné) Technip Energies. La société a également annoncé la nomination de Jonathan Landes en tant que président Subsea. Arnaud Pieton a occupé plusieurs positions de leader au sein de la société depuis 2004, y compris vice-président Projets. Il était président Subsea depuis 2018.Dimanche, Veolia a annoncé qu'à la suite des discussions constructives menées avec le management de Suez depuis le 1er octobre, et comme confirmé à Jean-Pierre Clamadieu , président du conseil d'administration d'Engie, le groupe s'engage inconditionnellement à ne pas déposer d'offre publique d'achat hostile à l'issue de la cession des titres détenus par Engie dans Suez. Toute offre publique d'achat sur le solde du capital de Suez nécessitera donc un accueil favorable préalable du conseil d'administration de Suez.