PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Solvay a annoncé mercredi viser une croissance "modeste" de son excédent brut d'exploitation (Ebitda) sous-jacent cette année, après avoir atteint en 2018 son objectif, révisé en baisse en novembre dernier, d'une croissance comprise entre 5 et 6% de cet indicateur. Les objectifs fixés pour la période s'étalant entre 2016 et 2018 ont également été atteints par le groupe franco-belge.

"Solvay a une nouvelle fois généré en 2018 une croissance organique de son Ebitda supérieure à 5%, tirée en particulier par la croissance des applications liées à la mobilité durable et aux ressources naturelles. Cette performance et la transformation du groupe nous ont permis de dépasser les objectifs financiers et extra-financiers annoncés en 2016", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, directeur général de Solvay, dans un communiqué de presse.

En 2018, le chimiste a dégagé un résultat net sous-jacent de 1,09 milliard d'euros, en progression de 16%, grâce notamment à la diminution des charges financières.

Par rapport à 2017, l'Ebitda sous-jacent 2018 s'est stabilisé à 2,23 milliards d'euros. A périmètre et taux de change constants, cet indicateur a toutefois cru de 5,3% l'an passé, porté par la hausse des volumes sur l'ensemble des segments et par l'évolution favorable des prix.

Au cours du dernier exercice, le chiffre d'affaires a progressé de 1,3% en données publiées et de 5,7% à périmètre et changes constants, à 10,26 milliards d'euros. Il a subi un impact défavorable de 3,2% des fluctuations de change. Le taux de marge d'Ebitda a reflué de 0,3 point de pourcentage, à 21,7%.

Selon un consensus fourni par la société, les analystes prévoyaient un résultat net sous-jacent de 1,05 milliard d'euros, un Ebitda de 2,23 milliards d'euros et un chiffre d'affaires de 10,23 milliards d'euros.

L'an dernier, Solvay a enregistré un flux de trésorerie disponible des activités poursuivies de 830 millions d'euros, supérieur aux 782 millions d'euros atteints en 2017.

Solvay a atteint l'ensemble des objectifs fixés pour la période s'étalant de 2016 à 2018, dont celui d'un flux de trésorerie disponible dépassant 2,4 milliards d'euros en cumulé au cours des trois dernières années. Il s'est élevé à 2,7 milliards d'euros entre 2016 et 2018.

Lors de sa prochaine assemblée générale, Solvay proposera le versement d'un dividende de 3,75 euros par action au titre de l'exercice 2018, en amélioration de 4,2% par rapport aux 3,60 euros par action payés en 2018. Un acompte de 1,44 euro par action a déjà été distribué en janvier dernier. Le solde de 2,31 euros par titre sera versé le 23 mai prochain.

Pour l'exercice en cours, Solvay a indiqué prévoir une croissance "modeste" de son Ebitda sous-jacent, avec une amélioration qui devrait être plus sensible au second semestre. L'Ebitda du premier trimestre est attendu "au même niveau que l'an dernier", soit autour de 558 millions d'euros.

À l'occasion d'une réunion avec les investisseurs en septembre dernier, Solvay a communiqué ses objectifs de moyen terme, à savoir "un potentiel" de croissance organique de son Ebitda sous-jacent de 6 à 9% par an sur la période 2019-2021, et un potentiel de croissance de 10 à 15% du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires sur cette même période.

En octobre dernier, le groupe de chimie a annoncé la nomination d'Ilham Kadri au poste de directrice générale et présidente du comité exécutif, bouclant ainsi la succession de Jean-Pierre Clamadieu, à la tête de la société franco-belge depuis 2011. Ilham Kadri a rejoint Solvay en janvier dernier et prendra officiellement les rênes de Solvay le 1er mars prochain, après une période de transition de deux mois.

