Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

(Actualisé avec précision sur Unicredit, Suez) * Variation des futures sur indice CAC 40 * Variation des futures sur indice Stoxx 600 * Valeurs qui se traitent ex-dividende * Le point sur les marchés européens PARIS, 24 février (Reuters) - Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de Paris et en Europe dans une séance qui devrait être animée par les craintes grandissantes sur l'épidémie de coronavirus: * TELECOM ITALIA , VODAFONE - Un consortium emmené par la société d'investissement française Ardian est en pole position pour racheter une participation de 25% dans le premier groupe italien de tours télécoms INWIT dont Telecom Italia et Vodafone détiennent chacun 37,5%, ont dit à Reuters deux sources proches du dossiers. * UNICREDIT , HSBC - L'administrateur délégué de la banque italienne UniCredit Jean-Pierre Mustier s'est retiré de la course pour prendre la direction générale du groupe bancaire britannique HSBC, a déclaré dimanche à Reuters une source proche du dossier. Unicredit a confirmé lundi dans un communiqué que Jean-Pierre Mustier resterait à sa tête pour mener à bien le nouveau plan à horizon 2023. * SUEZ - Citigroup relève sa recommandation à "achat" contre "neutre" et revoit son objectif de cours à 18,5 euros contre 14,5 euros. L'AGENDA ÉCONOMIQUE DU JOUR: Le POINT sur les changements de recommandation à Paris:

