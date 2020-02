PRESSE: Le DG d'UniCredit, Jean-Pierre Mustier, candidat à la direction de HSBC

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Jean-Pierre Mustier, le directeur général de la banque italienne UniCredit, figure parmi les principaux candidats externes pour prendre la direction de HSBC Holdings, a rapporté Bloomberg jeudi.

"Le dirigeant français et la plus grande banque européenne sont en pourparlers au sujet de ce poste", ont indiqué des sources proches du dossier à l'agence de presse américaine. "Le conseil d'administration de HSBC Holdings reste indécis et étudie toujours plusieurs candidatures, dont celle de Noel Quinn, l'actuel directeur général par intérim de la banque", ont ajouté ces mêmes sources.

Noel Quinn est directeur général par intérim de HSBC Holdings depuis le mois d'août et la démission surprise de John Flint.

La banque britannique HSBC a annoncé mardi un vaste plan de restructuration, qui pourrait comprendre 35.000 suppressions d'emplois et lui permettra de réduire la voilure en Europe continentale, aux Etats-Unis et dans la banque d'investissement.

