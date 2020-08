Jean-Sébastien Jacques Age : 48 Patrimoine public : 6 688 012 USD Principales sociétés : Rio Tinto Group - Rio Tinto Limited Biographie : Jean-Sébastien Jacques est un grand patron né en octobre 1971 qui est citoyen britannique. Il a fréq... » Lire la suite La valeur du jour en Europe Le patron de Rio Tinto sommé de démissionner 0 07/08/2020 | 11:23 Envoyer par e-mail :

De nombreux autres acteurs locaux se sont levés contre l'attitude du géant minier anglo-australien, des leaders de tribus aborigènes aux députés australiens, en passant par l'AustralianSuper, le plus grand fonds de pension du pays (130 milliards de dollars australiens d'actifs sous gestion). Ce dernier a qualifié la destruction du site de "totalement inacceptable".



Dans un communiqué, le groupe a présenté ses excuses: "Rio Tinto a présenté des excuses sans réserve au peuple Puutu Kunti Kurrama et Pinikura, et nous réaffirmons ces excuses maintenant. Dans l'intérêt des générations actuelles et futures d'Australiens, nous sommes déterminés à tirer les leçons qui s'imposent pour que la destruction de sites patrimoniaux d'une importance archéologique et culturelle exceptionnelle, tels que les abris sous roche de Juukan, ne se reproduise plus jamais".



En 2018, un rapport archéologique, demandé par la société, qualifiait le site de Juukan Gorge, vieux de 46 000 ans, "de la plus haute importance archéologique en Australie".



De plus, Rio Tinto aurait pu choisir parmi trois autres sites, ce qui aurait permis d'éviter la destruction de Juukan George, mais le groupe a préféré ce dernier "dans le but d'accéder à des volumes plus important de minerai de fer de grande qualité", a rapporté le Guardian.



"Je suis le directeur général de Rio Tinto et la responsabilité m'en revient. Je m'efforce de remédier à cette situation et je m'y consacre entièrement", a déclaré



A la bourse de Londres, le titre Rio Tinto est en léger repli de 0,15% à 4 712,75 pence.





