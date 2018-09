Amazon valorisé à son tour $1.000 mds en Bourse

(Actualisé avec cours de clôture, graphique)

par Sinéad Carew et Noel Randewich

4 septembre (Reuters) - Amazon.com est devenu mardi le deuxième groupe américain à atteindre les 1.000 milliards de dollars (865 milliards d'euros) de capitalisation boursière, un mois à peine après Apple qui avait franchi ce seuil le 2 août.

Le titre du numéro un mondial du commerce en ligne a grimpé jusqu'à 2.050,50 dollars durant la séance à Wall Street avant de refluer un peu et de terminer sur un gain de 1,3% à 2.039,51 dollars, soit légèrement en dessous de 2.050,2677 dollars, le niveau donnant au groupe cette valeur symbolique des 1.000 milliards de dollars.

Si l'action continue sur cette lancée, la question sera de savoir quand, et non pas si, la capitalisation du géant de la distribution éclipsera celle d'Apple.

Alors qu'il a fallu 38 ans à la firme à la pomme pour atteindre le cap des 1.000 milliards de dollars, Amazon y est parvenu en 21 ans. Bien que l'iPhone et les autres appareils du groupe de Cupertino restent populaires et que le chiffre d'affaires d'Apple continue de progresser, il ne connaît pas la croissance fulgurante des ventes d'Amazon.

Amazon a impressionné les investisseurs en diversifiant avec succès ses activités dans presque tous les domaines du commerce de détail, en modifiant les modes de consommation et en exerçant une pression considérable sur la distribution traditionnelle.

Le groupe de Jeff Bezos propose également des services de vidéo en streaming et a racheté les supermarchés haut de gamme Whole Foods. Ses services d'informatique dématérialisée (cloud), réunis au sein de la division Amazon Web Services (AWS), sont devenus en outre un générateur majeur de revenus et de bénéfices.

"Amazon est un peu plus dynamique qu'Apple parce l'iPhone est devenu un produit plus mature. L'activité du cloud est un moteur de croissance supplémentaire qu'Apple ne possède pas", relève Daniel Morgan, gérant de portefeuille chez Synovus Trust, qui qualifie les services de cloud de "joyaux de la couronne".

AWS a représenté 55% du bénéfice d'exploitation d'Amazon au deuxième trimestre et 20% de son chiffre d'affaires total, selon Daniel Morgan.

Apple a été introduit en Bourse en décembre 1980 mais l'action n'a pris son envol que 25 ans plus tard, grâce au lancement de l’iPhone, appareil révolutionnaire qui a laissé les concurrents sur le carreau.

Amazon, librairie en ligne créée en 1994 dans le garage de Jeff Bezos, est entrée en Bourse le 15 mai 1997, à 1,50 dollar.

Le cours de Bourse a atteint 100 dollars le 23 octobre 2009 puis 1.000 dollars le 27 octobre 2017.

L'action a atteint pour la première fois le cours de 2.000 dollars le 30 août dernier après avoir doublé de valeur en seulement 10 mois.

En tout le titre a gagné 74% depuis le début de l'année, contre une hausse de 34,7% pour Apple.

Les analystes estiment que le chiffre d'affaires d'Apple devrait augmenter de 14,9% au cours de l'exercice fiscal qui s'achèvera en septembre, selon les données de Thomson Reuters, ce qui représente une forte hausse, nettement inférieure toutefois à la croissance de 32% attendue pour les ventes d'Amazon en 2018.

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APPLE 0.32% 228.36 34.51%