Bezos et la Maison Blanche s'affrontent sur les impôts et l'inflation

Bezos a publié des tweets au cours du week-end accusant Biden d'induire le public en erreur et de rendre son administration responsable d'un pic d'inflation, déclarant qu'ils "ont essayé d'injecter encore plus de stimulus dans une économie déjà surchauffée et inflationniste et que seul (le sénateur Joe) Manchin les a sauvés d'eux-mêmes".

Le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates, a répondu dans une déclaration que "il n'est pas nécessaire de faire un grand saut pour comprendre pourquoi l'un des individus les plus riches de la planète s'oppose à un programme économique pour la classe moyenne qui réduit certains des coûts les plus importants auxquels les familles sont confrontées, combat l'inflation à long terme et ajoute à la réduction historique du déficit que le président réalise en demandant aux contribuables et aux sociétés les plus riches de payer leur juste part".

Le va-et-vient a intensifié la guerre des mots entre la Maison Blanche et l'un des hommes les plus riches du monde après que Biden ait attaqué Amazon pour avoir payé trop peu d'impôts et ait semblé se ranger du côté des travailleurs cherchant à syndiquer l'entreprise.

"Il n'est pas non plus surprenant que ce tweet survienne après que le président ait rencontré des organisateurs syndicaux, dont des employés d'Amazon", a ajouté M. Bates.

M. Biden est soumis à une pression croissante pour endiguer l'inflation, et certains économistes pensent que l'augmentation de certaines taxes pourrait atténuer les pressions sur les prix dans l'économie.

Le président veut augmenter les prélèvements sur les sociétés et les milliardaires, mais ses plans d'imposition et de dépenses n'ont pas réussi à obtenir le soutien nécessaire au Congrès, notamment de la part de M. Manchin, une voix décisive.

"Augmenter les impôts sur la corpulence est une bonne chose à discuter", a écrit Bezos. "Il est essentiel de discuter de la maîtrise de l'inflation. Les mélanger ensemble n'est qu'une fausse piste."