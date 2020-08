Jeff Bezos Nationalité : Américaine Date de naissance : 12/01/1964 Principales sociétés : Amazon.com, Inc. Biographie : Fondateur et PDG d'Amazon, le géant américain du commerce électronique, Jeff Bezos est considéré com... » Lire la suite Bezos vend des parts d'Amazon pour une valeur de 1,9 milliard de dollars 0 06/08/2020 | 00:43 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 6 août (Reuters) - Le PDG d'Amazon.com, Jeff Bezos, s'est déchargé d'une participation d'une valeur de 1.9 milliard de dollars (1.57 milliard d'euros) dans la compagnie ces derniers jours, selon un dépôt réglementaire publié mercredi. Au cours des deux premiers jours ouvrables d'août, Bezos a vendu plus de 600 000 actions dans le cadre d'un plan de négociation annoncé précédemment, lui laissant 54.9 millions d'actions d'une valeur d'environ 176 milliards de dollars aux prix actuels du marché. Bezos, l'homme le plus riche du monde, a déclaré qu'il prévoyait de vendre des actions d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars chaque année pour financer sa société de fusées, Blue Origin. (Munsif Vengattil et Akanksha Rana; version française Camille Raynaud) Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AMAZON.COM, INC. 2.11% 3205.03 69.86% 0 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités sur Jeff Bezos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Suiv.