L'ex-femme de Jeff Bezos lui laisse le contrôle d'Amazon

4 avril (Reuters) - MacKenzie Bezos, ancienne femme du fondateur et PDG d'Amazon Jeff Bezos, va lui laisser trois quarts de leur participation commune dans le groupe et l'intégralité des droits de vote.

Elle va aussi renoncer à tous ses intérêts dans le journal Washington Post et dans l'entreprise aérospatiale Blue Origin, a-t-elle annoncé jeudi sur Twitter.

Cet arrangement règle les questions qui ont surgi au sujet de la direction du géant américain du commerce en ligne depuis que le couple a annoncé son divorce en janvier. Jeff Bezos va ainsi conserver le contrôle du groupe.

La participation totale de Jeff et MacKenzie Bezos dans Amazon vaut 143 milliards de dollars (127 milliards d'euros) au cours actuel de l'action, ce qui en a fait le couple le plus riche au monde. MacKenzie Bezos va ainsi conserver une part valant environ 36 milliards de dollars. (Jeffrey Dastin et Arjun Panchadar Bertrand Boucey pour le service français)