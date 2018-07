La valeur du jour à Wall Street - AMAZON.COM et Jeff Bezos de nouveau dans le collimateur de Donald Trump

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Après la zone euro, la Chine et la Fed en fin de semaine dernière, Donald Trump a trouvé une nouvelle cible en ce début de semaine : Amazon.com, dont l’action perd 0,98% à 1 796 dollars à Wall Street. Le président américain est familier des attaques contre le cybermarchand fondé par Jeff Bezos , propriétaire également du Washington Post, cible fréquente de commentaires négatifs du président américain. Le précédent assaut via Twitter datait de fin mars."A la différence des autres (distributeurs, NDLR), il verse peu ou pas de taxe aux Etats et aux gouvernements locaux, utilise notre système postal comme un garçon de course (provoquant des pertes énormes pour les USA) et met sur la paille plusieurs milliers de distributeurs", écrivait-il à l'époque.Dans une série de tweets publiés ce lundi, le président américain affirme que le Washington Post est "fou" contre lui depuis qu'Amazon a perdu dans le dossier de la fiscalité Internet devant la cour suprême des Etats-Unis. Citant des experts juridiques, la chaine CNBC rappelle pourtant aujourd'hui que cette décision devrait bénéficier à Amazon car il collecte déjà des impôts sur ses ventes dans chaque Etat.Donald Trump a ajouté aujourd'hui que le prochain dossier serait celui de la poste américaine, accusant Amazon.com de l'utiliser comme un "garçon de course" pour une fraction de ses coûts pour un pourcentage important de leurs envois. Le locataire de la Maison Blanche a accusé Jeff Bezos d'utiliser le Washington Post comme un "lobbyiste très coûteux" car, selon lui, le journal "perdrait une fortune". "Il est utilisé comme une protection contre des recours antitrust", a ajouté Donald Trump.