La valeur du jour en Europe Just Eat Takeway.com chute lourdement, plafonnement des commissions à New York

La séance est agitée pour Just Eat Takeaway qui chute de 5,95% à 76,06 euros l’action sur la place d'Amsterdam. En cause : le conseil municipal de New York qui a approuvé un texte prévoyant de plafonner les commissions que les sociétés de livraison de repas imposent aux restaurants. Or, le groupe anglo-néerlandais est fortement exposé aux Etats-Unis depuis le rachat de l’américain Grubhub. Lors du premier semestre, le groupe y a réalisé 909 millions d’euros de chiffre d’affaires. Jitse Groen , le directeur général de Just Eat Takeaway s'est insurgé contre cette décision sur son compte Twitter." Les plafonds de frais augmentent les frais de livraison pour les consommateurs, et conduisent donc à une réduction des commandes tant pour les restaurants que pour les coursiers ", a expliqué le dirigeant." Nous pensons que ces plafonds de frais sont inconstitutionnels, et nous nous joindrons à l'industrie pour nous y opposer ", a ajouté Jitse Groen Enfin, le dirigeant a ajouté que cette décision du conseil municipal de New York était déjà incluse dans les prévisions d'Ebitda communiquées précédemment par le groupe.Mi-août, Just Eat Takeaway avait confirmé ses perspectives 2021. Le groupe vise une croissance des commandes de 45% (hors Grubhub), une valeur brute des transactions (GTV) comprise entre 28 et 30 milliards d'euros (Grubhub inclus) et une marge d'Ebitda ajustée comprise entre -1% et -1,5% (Grubhub inclus).