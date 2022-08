Le groupe de luxe Richemont s'oppose à la candidature de Bluebell à un poste d'administrateur

Le président Johann Rupert a demandé aux actionnaires de rejeter la nomination du cofondateur de Bluebell, Francesco Trapani, lors de l'assemblée des actionnaires du 7 septembre, cherchant à faire dérailler la tentative de Bluebell d'élargir la représentation au sein du conseil d'administration du groupe de joaillerie Cartier.

M. Trapani était le directeur général de Bulgari lorsqu'il a été racheté par LVMH en 2011 et a siégé au conseil d'administration de LVMH de 2011 à 2016 où il était également conseiller de Bernard Arnault, son PDG et président.

"LVMH est l'un des principaux concurrents de notre entreprise", a écrit Rupert dans une lettre aux actionnaires.

"Le conseil ne peut pas recommander de manière responsable aux actionnaires de laisser une personne qui a une longue histoire d'association avec ce groupe - ainsi qu'une relation personnelle avec l'actionnaire principal de ce groupe - devenir un directeur de notre société et intervenir dans le processus de prise de décision de notre société", a-t-il ajouté.

Bluebell a été contacté pour un commentaire.

La société, qui a déclenché l'année dernière une refonte du groupe alimentaire français Danone, souhaite que Richemont se concentre sur les bijoux et les montres plutôt que sur la vente au détail en ligne.

Bluebell a déclaré à Reuters le mois dernier qu'elle était impliquée dans Richemont depuis un an et demi et détenait une participation de 105 millions de francs suisses (111 millions de dollars). Richemont a une capitalisation boursière de près de 59 milliards de francs, selon les données de Refinitiv Eikon.

Mais les plans de Bluebell pour un siège au conseil d'administration ont déclenché une réponse glaciale du président de Richemont, qui a déclaré qu'il ne serait pas soumis à un "chantage" pour effectuer des changements.

Le milliardaire sud-africain contrôle la deuxième plus grande entreprise de luxe au monde par le biais d'actions B non cotées qui représentent 9,1% du capital, mais 50% des droits de vote.

Rupert a déclaré lundi que les actionnaires détenant des actions ordinaires cotées de catégorie A avaient le droit d'être représentés au conseil d'administration, mais qu'il ne pensait pas que Bluebell, qui a "une participation relativement faible dans la société, ait la légitimité de représenter tous les actionnaires 'A' au conseil."

Richemont a proposé que Wendy Luhabe, membre actuel du conseil d'administration, soit élue pour représenter les actionnaires 'A'. Il a également recommandé aux actionnaires de rejeter la proposition de Bluebell visant à ce que tous les administrateurs soient classés comme représentant les actions A ou B, et que le nombre d'administrateurs issus des deux groupes d'actionnaires soit égal.

"Les activistes, en particulier avec une participation aussi faible, rêvent s'ils pensent pouvoir imposer des changements de gouvernance", a déclaré Jon Cox, analyste de Kepler Cheuvreux, ajoutant que tout changement dépendait en fin de compte de Johann Rupert.

(1 $ = 0,9432 franc suisse)