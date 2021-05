Richemont n'a pas discuté d'un rapprochement avec Kering -Rupert

BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--Richemont est ouvert à des collaborations avec Kering et entretient de bonnes relations avec la famille Pinault, mais une fusion n'est pas envisagée, a déclaré vendredi le président du conseil d'administration du groupe suisse. Johann Rupert a confirmé avoir été approché par Kering plus tôt cette année, mais il a précisé que la discussion portait sur une collaboration et non sur une fusion.

"J'ai de bonnes relations avec les Pinault", a-t-il ajouté lors d'une conférence téléphonique,à l'occasion de la présentation des résultats 2020-2021 de Richemont.

Les spéculations sur un rapprochement entre les numéros deux et trois mondiaux du luxe vont bon train depuis l'acquisition par LVMH du joaillier américain Tiffany. Selon le site spécialisé Miss Tweed, Johann Rupert aurait repoussé en début d'année une proposition informelle de rachat de la part de François-Henri Pinault, le président-directeur général de Kering.

Kering et Richemont ont noué en 2017 un partenariat dans les lunettes, Richemont détenant 30% de Kering Eyewear. Les deux entreprises pourraient envisager d'autres collaborations, a également indiqué Johann Rupert vendredi.

